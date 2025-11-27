عکس: رزمایش اقتدار بسیج پایتخت

رزمایش اقتدار بسیج پایتخت امروز با حضور سردار احمد وحیدی جانشین ستادکل نیروهای مسلح، سرلشکر پاسدار محمد پاکپور فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سردار حسین نجات جانشین قرارگاه ثارالله و ده هزار نفر از بسیجیان تهران در دانشگاه افسری امام حسین(ع) برگزار شد.