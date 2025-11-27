بازگرداندن کیف ۵ میلیاردتومانی طلا به صاحبش در کنارک

به گزارش تابناک، سرگرد علیرضا دالوند فرمانده انتظامی شهرستان کنارک در استان سیستان و بلوچستان عصر پنجشنبه در جمع خبرنگاران گفت: مأموران انتظامی این شهرستان در جریان خدمت‌رسانی و گشت‌زنی، کیفی مفقود شده که حاوی مقادیری همچون طلا، مدارک هویتی اعضای یک خانواده، اسناد منزل، فیش حج، کارت‌های بانکی و… بود، را یافتند.

سرگرد دالوند بیان کرد: پس از کشف این کیف، اقدامات لازم برای شناسایی مالک به شیوه‌های مختلف، از جمله اعلام موضوع از طریق رسانه‌ها و پیگیری‌های صنفی انجام شد که در پی این اطلاع‌رسانی، مالک طلا و مدارک با مراجعه به پلیس شهرستان، ادعای مالکیت خود را مطرح، و پس از انجام استعلام‌های قانونی و تأیید صحت ادعا، کیف حاوی طلا و مدارک، به ارزش بیش از پنجاه میلیارد ریال به وی تحویل داده شد.