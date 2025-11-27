میلی صفحه خبر لوگو بالا
بیانیه وزارت خارجه درباره برچسب‌زنی دولت استرالیا به سپاه

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در بیانیه ای اعلام کرد که اقدام موهن و ناموجه دولت استرالیا در برچسب‌زنی به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را به شدت محکوم می‌کند.
بیانیه وزارت خارجه درباره برچسب‌زنی دولت استرالیا به سپاه

به گزارش تابناک، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در بیانیه‌ای اعلام کرد که اقدام موهن و ناموجه دولت استرالیا در برچسب‌زنی به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را به شدت محکوم می‌کند.

متن بیانیه به شرح ذیل است:

جمهوری اسلامی ایران این اقدام را غیرقانونی، غیر قابل توجیه و ناقض قواعد و هنجارهای حقوقی-بین‌المللی در احترام به حاکمیت ملی دولت‌ها دانسته و با ابراز انزجار از تبعیت برخی سیاستگزاران استرالیایی از سیاست شرورانه رژیم نسل‌کش اسرائیل در دروغ‌پراکنی علیه ایران، مسئولیت بین‌المللی دولت استرالیا را به‌خاطر این عمل متخلفانه مورد تاکید قرار می‌دهد.

این اقدام غیرمسئولانه در امتداد خطای فاحشی است که دولت استرالیا بر اساس اتهام‌های کاملاً واهی و برساخته نهادهای امنیتی رژیم صهیونیستی مرتکب شد و رابطه دیپلماتیک دیرپای ایران-استرالیا را وجه‌المصالحه باج‌دهی به رژیم اشغالگر صهیونیستی قرار داد. این در حالی است که مراجع ذیصلاح استرالیایی از جمله پلیس نیو ساوت ولز (New South Wales) در ۲۵ اکتبر ۲۰۲۵ صراحتاً به ساختگی‌بودن اتهام دست‌داشتن ایران در اقدام علیه اهداف یهودی اذعان کرده و تصریح نموده که هیچ دلیل و مدرکی مبنی بر مداخله ایران در اقدامات ادعایی ضد یهودی در استرالیا وجود ندارد.

جمهوری اسلامی ایران تاکید می‌کند اقدام سیاسی دولت استرالیا بدعتی خطرناک و مجرمانه است که با اعمال نفوذ رژیم صهیونیستی و به منظور منحرف ساختن افکار عمومی از نسل‌کشی در غزه طراحی شده و بنابراین به منزله همدستی بانیان ابن اقدام با جنایتکارانی است که تحت پیگرد دیوان بین‌المللی کیفری قرار دارند.

وزارت امور خارجه با یادآوری جایگاه رفیع، اقتداربخش و افتخارآمیز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به‌عنوان بخشی از نیروهای مسلح رسمی جمهوری اسلامی ایران، که نقشی بی‌بدیل در دفاع از کیان و امنیت ملی ایران در برابر تجاوز بیگانه و مقابله با تروریسم از جمله داعش ایفا کرده است، بر عزم دولت جمهوری اسلامی ایران بر اتخاذ همه تدابیر لازم برای دفاع از جایگاه و اعتبار نیروهای مسلح خود در برابر هرگونه برچسب‌زنی خصمانه تاکید می‌کند.

میلی صفحه خبر موبایل
از ایران تا عربستان؛ نگاهی به توسعه، فرهنگ و تاریخ/ ساختن جنگل در ریاض، سوختن جنگل در الیت
آبروی تأمین اجتماعی به حراج گذاشته شد/ ​سلامت بازنشستگان، قربانی بی‌مسئولیتی سالاری!
عکس: هدیه خاص صداوسیما به بازدیدکنندگان ساختمان شیشه ای!
به‌زودی نخستین استاندار زن کشور معرفی می‌شود
الجزیره؛ نبرد ایران و اسرائیل نزدیک است
ارتش تأیید کرد؛ عبور جنگنده از آسمان تهران
حضرتی: ابلاغیه رهبری درباره حجاب به دولت رسیده
اسپارتاک؛ زرهی تازه‌نفس در میدان‌های بی‌رحم مرزی ایران
دیجی کالا به نام بلک فرایدی، قیمت کالاها را افزایش داد
افزایش قیمت بنزین تصویب شد/ تصمیم مهم دولت برای مالکان «خودرو‌های خارجی وارداتی» و «نوشماره داخلی» / هر ۹۰ روز یک نرخ جدید در جایگاه؟
عراقچی گفت من را مظلوم گیر آورده اید؟! /طرفدار مذاکره بدون پیش‌شرط با آمریکا هستم/ ناچار هستیم از دولت پزشکیان حمایت کنیم
محسن رضایی: آمریکایی‌ها به تهران خواهند آمد
سخنان تند عراقچی علیه اسرائیل و آمریکا در قلب اروپا
روز دار زدن حسن روحانی روز جشن مردم است!
موسی (ع) بار دیگر دریای سرخ را می‌شکافد؛ عربستان و مصر، اسرائیل را حذف می‌کنند!
بیانیه سپاه در پی شهادت فرمانده ارشد حزب‌الله
ترامپ: شاید اتفاق خوبی در حال رخ دادن باشد
کنسرت پرحاشیه پسر مهران مدیری در تورنتو کانادا
