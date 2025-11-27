۶ عامل تیراندازی در لرستان دستگیر شدند

به گزارش تابناک، سردار محمدرضا هاشمی فر امروز پنج‌شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها با تشریح جزئیات رزمایش مشترک پاک‌سازی محلات آلوده در خرم‌آباد اظهار داشت: این عملیات در پی مطالبات جدی و به‌حق مردم و به‌منظور برخورد همه‌جانبه با مجرمان در سطوح مختلف اجرا شد و نتایج بسیار قابل‌توجهی به همراه داشت.

وی افزود: در این عملیات گسترده، مأموران انتظامی با اشراف اطلاعاتی و حضور میدانی گسترده موفق شدند ۲۸ سارق و مال‌خر را دستگیر و شش دستگاه خودروی مسروقه را کشف و توقیف کنند. همچنین مقادیر زیادی از اموال مسروقه که در مخفیگاه‌ها دپو شده بود، شناسایی و ضبط شد.

فرمانده انتظامی لرستان با اشاره به برخورد قاطع پلیس با تیراندازی‌های غیرمجاز، گفت: در این راستا، ۶ عامل تیرانداز به همراه سلاح‌های غیرمجاز آنها شناسایی و دستگیر شدند که نقش مهمی در افزایش احساس امنیت در بین شهروندان دارد.

سردار هاشمی فر درباره اقدامات گسترده در حوزه مقابله با مواد مخدر نیز، بیان داشت: در این عملیات، ۵۳ خرده‌فروش مواد مخدر دستگیر و ۱۳۰ کیلو انواع مواد مخدر کشف شد. افزون بر این، بیش از سه هزار عدد قرص روان‌گردان از مخفیگاه توزیع‌کنندگان کشف و ضبط گردید.

وی ادامه داد: در حاشیه شهر نیز مأموران انتظامی موفق شدند مقادیر قابل‌توجهی کالای قاچاق دپو شده را کشف و توقیف کنند که نشان‌دهنده اشراف اطلاعاتی پلیس بر تحرکات عناصر قاچاق در استان است.

فرمانده انتظامی لرستان با تأکید بر اینکه پلیس کوچک‌ترین اغماضی در برخورد با هسته‌های جرم نخواهد داشت، گفت: این طرح‌ها به‌صورت مستمر، قاطع و هدفمند در تمام نقاط آلوده استان اجرا خواهد شد و مجرمان باید بدانند دیگر هیچ نقطه امنی برای فعالیت‌هایشان وجود نخواهد داشت.

سردار هاشمی فر، تصریح کرد: اجرای این عملیات علاوه بر برخورد مؤثر با مجرمان، موجب افزایش احساس امنیت و رضایتمندی مردم شده است و ما تا تحقق کامل مطالبه عمومی مبنی بر پاک‌سازی کامل محلات آلوده، با تمام توان در میدان خواهیم بود.