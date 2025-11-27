میلی صفحه خبر لوگو بالا
مجموع خسارت جنگل الیت چالوس در آتش‌سوزی

فرمانده یگان حفاظت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور گفت: آتش‌سوزی گسترده در جنگل‌های الیت چالوس به حدود ۱۰ هکتار از عرصه‌ها خسارت زد.
مجموع خسارت جنگل الیت چالوس در آتش‌سوزی

به گزارش تابناک، سرهنگ مجید زکریایی بعد از ظهر پنجشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران، با اشاره به وقوع دو بار آتش‌سوزی در جنگل‌های الیت در ماه جاری، گفت: حریق اول در تاریخ ۱۰ آبان ماه آغاز شد و پس از ۴ روز تلاش برای اطفای آتش، به‌طور کامل مهار شد. اما اطفای حریق دوم که در تاریخ ۲۴ آبان ماه گزارش شد، به دلیل شرایط محیطی دشوار، زمان‌بر بود.

وی افزود: جنگل‌های الیت در بخش مرزن‌آباد شهرستان چالوس، واقع در غرب استان مازندران، به دلیل شیب بالای ۸۰ درصد، فقدان بارش کافی و خشکسالی، وزش باد گرم و رطوبت پایین، شرایطی بسیار سخت برای مهار آتش فراهم کرده است. همچنین وجود لاش‌برگ‌های خشک انباشته به عمق یک متر و درختان خشک و افتاده، این منطقه را مستعد وقوع آتش‌سوزی کرده بود.

فرمانده یگان حفاظت سازمان منابع طبیعی همچنین از مشکلات موجود در مسیرهای دسترسی به منطقه خبر داد و گفت که این عامل، عملیات اطفای حریق را با محدودیت‌هایی روبرو کرده است.

چالوس الیت جنگل الیت آتش سوزی آتش سوزی جنگل اطفای حریق مهار آتش جنگل های هیرکانی خسارت
از ایران تا عربستان؛ نگاهی به توسعه، فرهنگ و تاریخ/ ساختن جنگل در ریاض، سوختن جنگل در الیت
آبروی تأمین اجتماعی به حراج گذاشته شد/ ​سلامت بازنشستگان، قربانی بی‌مسئولیتی سالاری!
عکس: هدیه خاص صداوسیما به بازدیدکنندگان ساختمان شیشه ای!
