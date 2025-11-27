En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تعداد بازدید : 352
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۴۲۵۹۰
کد خبر:۱۳۴۲۵۹۰
788 بازدید
نبض خبر

تصاویر بارش سنگین برف در توچال

تصاویر تابناک از بارش سنگین برف در توچال طی ساعات اخیر را می‌بینید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر بارش برف توچال ویدیو
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
نظرسنجی
آیا از سهمیه بندی جدید بنزین رضایت دارید؟