آمادگی برای جنگ دوم ایران - اسرائیل

به گزارش تابناک به نقل از خبرفوری؛ حرکت جنگندههای اسرائیلی در عراق، در نزدیکی مرز ایران و انجام مانور در این منطقه و شکستن دیوار صوتی در شب گذشته باعث شده بسیاری از تحلیلگران آغاز درگیری جدید میان ایران و اسرائیل را قریب الوقوع بدانند. تحلیلگران نظامی معتقدند اسرائیلیها شب گذشته یک مانور هوایی را تمرین کردند. طبق این مانور، قرار است جنگندههای اسرائیلی در آسمان مرزی ایران و عراق متوقف شده و با موشکهای هوا به هوای خود، مناطقی از ایران را هدف قرار دهند.
تحرکات جنگندههای رژیم صهیونیستی فقط معطوف به عراق نبود. پرندههای اسرائیلی در آسمان سوریه نیز جولان دادند. العالم و برخی منابع داخلی سوریه از پرواز برخی جنگندههای ناشناس بر فراز آسمان لاذقیه خبر دادند. این جنگندهها احتمالا متعلق به رژیم صهیونیستی بودند.
رسانههای صهیونیست در شبانه روز گذشته اعلام کردند که اسرائیل وارد حالت فوق العاده شده است. بنیامین نتانیاهو سفر خود به هند را تعلیق کرده و چند جلسه محرمانه با اعضای کابینه خود و سران ارتش برگزار کرده است.
کانال ۱۴ اسرائیل در گزارشی که شب گذشته منتشر نمود، اعلام کرد:ارتش اسرائیل در ۴۸ ساعت گذشته سطح آمادهباش را به بالاترین حد ممکن رسانده و یگانهای هوایی و موشکی در حالت «آماده اجرای دستور فوری» قرار گرفتهاند. همچنین، در مرزهای ایران، عراق و سوریه افزایش غیرعادی پروازهای شناسایی و استقرار تجهیزات جدید گزارش شده است. برخی تحلیلگران این تحرکات را «پیشدرآمد عملیات نظامی» میدانند.
همچنین، برخی منابع داخلی ایران مدعی شدند که در حوالی ساعت چهار صبح تعدادی هواپیمای ترابری در عراق و نزدیک کشورهای حوزه خلیج فارس رهگیری شدند که حدس زده میشود درحال تخلیه نیروهای خود از منطقه هستند. شایان ذکر است که پیش از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه نیز بسیاری از پایگاههای آمریکایی نیروهای خود را از منطقه دور کردند.
اما این تنها یک طرف ماجرا است. همزمان با تحرکات اسرائیل در عراق و سوریه، ایران نیز تحرکاتی داشته است. شب گذشته تستهای پدافندی مختلفی در سراسر کشور انجام گرفت. امروز نیز جنگندههای ارتش در آسمان مناطق مختلف گشت زنی کردند. در همین رابطه، یک منبع نزدیک به نیروی هوایی ارتش اعلام کرد: اکثر یگانهای مربوطه وارد آماده باش سطح ۲ شدند. از سوی دیگر، بنا بر دستورالعملهای دفاعی تعدادی شکاری نیروی هوایی در منطقه مناسبی چندین دقیقه پرواز کردند.
ایران حمله پیش دستانه میکند؟
در مورد احتمال آغاز مجدد جنگ، تحلیلهای فراوانی ارائه شده است. برخی معتقدند با به بن بست رسیدن مجدد توافق هستهای و افزایش احتمال از سرگیری فعالیت اتمی ایران، احتمالا صهیونیستها مجددا به ایران حمله خواهند کرد. از سوی دیگر، برخی تحلیلگران معتقدند این بار ایران است که قصد دارد حمله پیش دستانه انجام دهد. یکی از کانالهای نظامی داخلی در این رابطه، یکی از تحلیلهای خود در روز پایانی جنگ ۱۲ روزه را بازنشر کرده است. بخشی از این تحلیل به این شرح است: پس از عملیات روزهای توبه (میشتوا) قرارگاه خاتم برای پاسخ چندجانبه به رژیم صهیونیستی، با همراهی گروههای مقاومت، برنامه ریزی گستردهای کرده بود که متاسفانه با طولانی شدن آماده سازی این فرایند، رژیم حمله پیش دستانه کرد! حالا که رژیم صهیونی با توافق آتش بس در غزه سعی دارد خیالش را راحت کند و اخیرا هم فرماندهان باقی مانده از حزب الله که جایگزینی تسلیحات و طرحهای آن را در حال پیگیری بودند، مورد هدف قرار میگیرند و در نهایت در عراق هم به دنبال خلع سلاح گسترده شبه نظامیان نزدیک به ایران هستند، باید پیش دستانه عمل کرد. باید خطر کرد و هزینه داد تا هزینههای بیشتر ندهیم.
البته این سخن صرفا یک تحلیل است و اعتبار رسمی ندارد، اما این نظریه در بین رسانههای خارجی نیز شنیده شده و بازتاب یافته است. چندی پیش بود که لیبرمن، سیاستمدار تندرو اسرائیلی، در پستی در پلتفرم ایکس نوشت: «هر کسی که فکر میکند ماجرای ایران تمام شده است، اشتباه میکند. ایرانیها سخت و با پشتکار زیاد کار میکنند، روزانه تسلیحات دفاعی و قابلیتهای نظامی خود را تقویت میکنند و کار در سایتهای هستهای از سر گرفته شده است.» او نوشت: «به نظر میرسد ایرانیها این بار سعی دارند ما را غافلگیر کنند. عید سوکوت را که از دوشنبه آغاز میشود و یک هفته طول میکشد، جشن بگیرید و با خانواده و دوستان خود اوقات خوبی داشته باشید، اما مراقب باشید و نزدیک مناطق حفاظتشده بمانید.» (اینجا بخوانید).
با این حال، این تنها تحلیل و نظریه موجود نیست. برخی رسانههای عبری – عربی نیز معتقدند که هیچ نشانهای از حمله پیش دستانه ایران وجود ندارد. یدیعوت احارانوت در تحلیلی که چندی پیش نوشت تاکید کرد که ایران در حال برنامهریزی برای حمله به اسرائیل نیست و اسرائیل نیز قصد حمله پیشدستانه به ایران را ندارد. این نظر را برخی تحلیلگران هاآرتص نیز تکرار کردهاند.
اسرائیل حمله مجدد میکند؟
در مورد حمله اسرائیل به ایران نیز دو رای و نظر وجود دارد. گروهی معتقدند اسرائیل به زودی به ایران حمله میکند. پل پیلار، تحلیلگر مشهور در مصاحبه اختصاصی با خبر فوری گفت: احتمال قابل توجهی وجود دارد که اسرائیل دوباره به ایران حمله کند. حملات قبلی اسرائیل و ایالات متحده، علیرغم ادعاهای رئیس جمهور ترامپ، برنامه هستهای ایران را "از بین نبرد". انگیزههای نتانیاهو که او را به حمله قبلی سوق داد، هنوز وجود دارند، به ویژه انگیزه تقویت جبهه داخلی و جلوگیری از استیضاح و عزل توسط مخالفان (اینجا بخوانید).
از سوی دیگر، گروهی نیز معتقدند که آغاز مجدد جنگ ایران و اسرائیل به شدت بعید است. برای مثال، عبدالرضا فرجی راد، استاد ژئوپلیتیک و سفیر پیشین ایران گفته است: «علیرغم تبلیغاتی که درباره سهولت حمله به ایران مطرح میشود، اما حقیقت این است که جنگ برای دو طرف دشوار است. تبلیغات زیادی مطرح میشود که به ایران حمله خواهد شد، اما ماجرا به این سادگیها نیست و تبلیغاتی که شبکههای فارسی زبان انجام میدهند یا در مقالات نوشته میشود، بیشتر، حالت نمایشی و تبلیغی دارد و یک طرفه به موضوع نگاه میکند؛ بنابراین باید این موضوع را در نظر بگیریم که در پس هر حمله، اسرائیل نیز صدماتی جدی را متحمل میشود.
بنابراین، با وجود این که اسرائیل درباره سایتهای هستهای ایران حتی اطلاعاتی بیشتر از ایالات متحده دارد، اما وارد حملهای جدید نشده است.»