میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

حسن روحانی زیر بار ابهامات بی‌پاسخ

روز ۱۲ آبان دفتر روحانی اطلاعیه‌ای در پاسخ به این حمله‌ها منتشر کرد و از آن زمان تا کنون، بار دیگر سکوت در این سمت برقرار است. سکوتی که البته با سکوت پاسخ داده نمی‌شود و ادامه دارد.
کد خبر: ۱۳۴۲۵۸۶
| |
721 بازدید
حسن روحانی زیر بار ابهامات بی‌پاسخ

در حالی که دفتر و شخص رئیس‌جمهور اسبق در سکوت مطلق فرو رفته‌اند، حمله‌های بی‌امان یک جریان سیاسی خاص به رئیس دولت‌های یازدهم و دوازدهم ادامه دارد.

به گزارش تابناک به نقل از فرارو، ۲۰ مهر ۱۴۰۴ آخرین باری بود که خبری از دیدار حسن روحانی با استانداران پیشین منتشر شد. روزی که او درباره مسائل مختلفی صحبت کرد و با تقطیع بخشی از اظهاراتش درباره چین و روسیه، دو هفته بعد در صحن مجلس محمدباقر قالیباف به او و ظریف تذکر داد که با اظهاراتشان، روابط راهبردی ایران با چین و روسیه را با مشکل مواجه نکنند. همان روز شعار مرگ بر فریدون و محاکمه روحانی در صحن مجلس شنیده شد، صداوسیما هم گریز‌های زیادی به قصه روحانی زد و تجمعی ۲۰ نفری با مطالبه محاکمه روحانی و ظریف هم در سالنی واقع در تهران برگزار شد. روز ۱۲ آبان دفتر روحانی اطلاعیه‌ای در پاسخ به این حمله‌ها منتشر کرد و از آن زمان تا کنون، بار دیگر سکوت در این سمت برقرار است. سکوتی که البته با سکوت پاسخ داده نمی‌شود و ادامه دارد.

جشن ملت با اعدام روحانی

کامران غضنفری یکی از نمایندگان خاص مجلس است که با اظهارنظر‌های خاصش شناخته می‌شود. او در آخرین مصاحبه خود گفت: «روزی که به حکم دستگاه قضایی، حلقه طناب دار به دور گردن حسن روحانی قرار بگیرد، ملت ایران آن روز را جشن خواهند گرفت، چرا وقتی یک طلبه یک خطا کوچک میکند، دادگاه ویژه روحانیت او را بازخواست و محاکمه می‌کند، اما خبری از محاکمه فردی که خسارات بسیار بزرگی به کشور زده نیست؟ برخی اتهامات حسن روحانی درحد فساد فی‌الارض است و چنانچه به تمام اتهامات او رسیدگی شود احتمالا به چندبار اعدام محکوم خواهد شد؛ مجلس ۸ پرونده علیه روحانی را به قوه‌قضائیه داده است.» او شهریور امسال هم در گفتگوی دیگری، همین مسائل را تکرار کرده بود.

ارتباط ظریف با ساواک و دستگاه‌های اطلاعاتی غربی، سرقت ۴۸ تخته فرش از سعدآباد توسط روحانی، تهدید پزشکیان به اعلام جرم از دیگر اظهارات غضنفری هستند که هر کدام در زمان خود، جنجال‌ساز شدند.

مظنون به قتل فرزند

در روز‌های گذشته، فیلمی هم از اظهارات حمید رسائی، یکی دیگر از نمایندگان تهران در مجلس مورد توجه قرار گرفت یک بخش آن بسیار جنجال‌ساز شد. جایی که او می‌گوید حسن روحانی مظنون به قتل فرزندش است.

قالیباف روز ۴ آبان در جلسه علنی مجلس موضوع تذکر به روحانی و ظریف را پیش کشید. ورود بی‌مقدمه‌ای به موضوع که همان زمان مورد توجه رسانه‌ها نیز قرار گرفت. امیرحسین ثابتی، یکی دیگر از نمایندگان تهران در این جلسه طی تذکری گفت: «خطابم به حسن روحانی است که امروز رکورد‌های منفورترین سیاستمدار ایران را جابه‌جا کرد، اما همچنان زبانش دراز است. آقای روحانی تو که می‌گویی تصمیمات مجلس با نظر اکثریت مردم فاصله دارد. تو چرا دردت آمده و در برابر فساد بانک آینده ایستاده‌ای؟ به تو چه ربطی دارد که ناراحت می‌شوی. نکند اینجا هم منافعی وجود دارد. اگر تو دنبال رضایت مردم بودی، فاجعه آبان ۹۸ را یک‌شبه رقم نمی‌زدی که چند صد نفر کشته شدند و بعد از آن آمار شرکت در انتخابات به زیر ۵۰ درصد آمده است. تو اگر مردم برایت مهم بودند، درباره اسنپ‌بک از آنها نظرسنجی می‌کردی. امیدوارم قوه قضائیه به پرونده سوءفعل‌های حسن روحانی رسیدگی کند تا او که به جایگاه‌های بالاتر فکر می‌کند، به جایگاه اصلی‌اش که پشت میله‌های زندان است برسد.»

اتهام کودتا

حسن عباسی، یکی از چهره‌های شناخته‌شده این طیف که به عنوان سخنرانی و نظریه‌پرداز شناخته می‌شود نیز اخیراً پس از مدت طولانی عدم حضور در سطح رسانه‌ها، بار دیگر مورد توجه قرار گرفت. در روز‌های اخیر، بخشی از یک سخنرانی عباسی در شبکه‌های اجتماعی پربازدید شده که مربوط به ماه‌های اخیر و پس از جنگ ۱۲ روزه است.

ادامه سکوت

هر کدام از این اظهارات طی سال‌های حضور حسن روحانی در ریاست‌جمهوری به خصوص دور دوم و پس از مرگ برجام، بار‌ها تکرار شدند و برخی از آنها نیز پاسخ گرفت. گاهی نیز در مقابل این اظهارات، سوالاتی مطرح می‌شد. از جمله این که اگر روحانی فردی مشکوک به آلودگی‌های امنیتی بوده، چرا ۳۲ سال به عنوان یکی از دو نماینده مقام معظم رهبری، دبیر و رئیس شورای‌عالی امنیت ملی حضور داشته است. همین سوال با یک درجه تخفیف درباره دوره ۸ ساله وزارت ظریف نیز پرسیده می‌شود.

علت تکرار این حملات در شرایط عدم واکنش روحانی، نامعلوم است. مشخص نیست این جریان که نقطه اشتراک آنها نزدیکی به سعید جلیلی است، چه برنامه‌ای در پیش دارد. این که روحانی تا چه زمانی سکوت می‌کند هم نامشخص است.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
مظنون حسن روحانی قتل اعدام ابهامات کودتا
از ایران تا عربستان؛ نگاهی به توسعه، فرهنگ و تاریخ/ ساختن جنگل در ریاض، سوختن جنگل در الیت
آبروی تأمین اجتماعی به حراج گذاشته شد/ ​سلامت بازنشستگان، قربانی بی‌مسئولیتی سالاری!
عکس: هدیه خاص صداوسیما به بازدیدکنندگان ساختمان شیشه ای!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
کودتا در گینه بیسائو؛ رئیس جمهور بازداشت شد
رسایی: حسن روحانی متهم به قتل پسرش است!
روز دار زدن حسن روحانی روز جشن مردم است!
رسایی حسن روحانی را متهم به قتل فرزندش کرد!
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا از سهمیه بندی جدید بنزین رضایت دارید؟
الی گشت
به‌زودی نخستین استاندار زن کشور معرفی می‌شود
الجزیره؛ نبرد ایران و اسرائیل نزدیک است
ارتش تأیید کرد؛ عبور جنگنده از آسمان تهران
حضرتی: ابلاغیه رهبری درباره حجاب به دولت رسیده
اسپارتاک؛ زرهی تازه‌نفس در میدان‌های بی‌رحم مرزی ایران
دیجی کالا به نام بلک فرایدی، قیمت کالاها را افزایش داد
افزایش قیمت بنزین تصویب شد/ تصمیم مهم دولت برای مالکان «خودرو‌های خارجی وارداتی» و «نوشماره داخلی» / هر ۹۰ روز یک نرخ جدید در جایگاه؟
عراقچی گفت من را مظلوم گیر آورده اید؟! /طرفدار مذاکره بدون پیش‌شرط با آمریکا هستم/ ناچار هستیم از دولت پزشکیان حمایت کنیم
محسن رضایی: آمریکایی‌ها به تهران خواهند آمد
سخنان تند عراقچی علیه اسرائیل و آمریکا در قلب اروپا
موسی (ع) بار دیگر دریای سرخ را می‌شکافد؛ عربستان و مصر، اسرائیل را حذف می‌کنند!
روز دار زدن حسن روحانی روز جشن مردم است!
بیانیه سپاه در پی شهادت فرمانده ارشد حزب‌الله
ترامپ: شاید اتفاق خوبی در حال رخ دادن باشد
کنسرت پرحاشیه پسر مهران مدیری در تورنتو کانادا
افزایش قیمت بنزین تصویب شد/ تصمیم مهم دولت برای مالکان «خودرو‌های خارجی وارداتی» و «نوشماره داخلی» / هر ۹۰ روز یک نرخ جدید در جایگاه؟  (۲۵۰ نظر)
روز دار زدن حسن روحانی روز جشن مردم است!  (۱۸۲ نظر)
به‌زودی نخستین استاندار زن کشور معرفی می‌شود  (۹۷ نظر)
یک روحانی: مردم تهران! تکلیف‌تان را معلوم کنید؛ طرفدار که هستید؟! / لباس خواب‌تان را در خیابان نپوشید  (۹۶ نظر)
ویدیوی جنجالی آرمین سهرابیان با مشروب و هایده!  (۸۶ نظر)
کنسرت پرحاشیه پسر مهران مدیری در تورنتو کانادا  (۸۶ نظر)
نفس برآمد و "کار" از تو برنمی‌آید؛ تهران در بند آلودگی/کودکان قربانیان بی‌گناه  (۸۳ نظر)
فیلم سینمایی «سحر امامی» ساخته می‌شود  (۷۷ نظر)
سقفی برای پرداخت مهریه تعیین نکرده‌ایم / به دنبال حبس زدایی هستیم  (۶۵ نظر)
ویدیوی خبرساز مجری وهابی خطاب به فردوسی پور  (۶۲ نظر)
از ایران تا عربستان؛ نگاهی به توسعه، فرهنگ و تاریخ/ ساختن جنگل در ریاض، سوختن جنگل در الیت  (۵۴ نظر)
کنایه هادی چوپان به معاون پزشکیان  (۴۸ نظر)
۱۶ ضربه کاری مجلس به وزیر راه/ نزاع فنی یا تسویه‌حساب سیاسی؟  (۴۷ نظر)
دولت پزشکیان در آستانه اشتباه بزرگ!/ درباره این دانشگاه دوباره بیندیشیم  (۴۷ نظر)
پیام تند یوسف پزشکیان درباره قانون فیلترینگ  (۴۴ نظر)
tabnak.ir/005dGc
tabnak.ir/005dGc