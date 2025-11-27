روز ۱۲ آبان دفتر روحانی اطلاعیه‌ای در پاسخ به این حمله‌ها منتشر کرد و از آن زمان تا کنون، بار دیگر سکوت در این سمت برقرار است. سکوتی که البته با سکوت پاسخ داده نمی‌شود و ادامه دارد.

در حالی که دفتر و شخص رئیس‌جمهور اسبق در سکوت مطلق فرو رفته‌اند، حمله‌های بی‌امان یک جریان سیاسی خاص به رئیس دولت‌های یازدهم و دوازدهم ادامه دارد.

به گزارش تابناک به نقل از فرارو، ۲۰ مهر ۱۴۰۴ آخرین باری بود که خبری از دیدار حسن روحانی با استانداران پیشین منتشر شد. روزی که او درباره مسائل مختلفی صحبت کرد و با تقطیع بخشی از اظهاراتش درباره چین و روسیه، دو هفته بعد در صحن مجلس محمدباقر قالیباف به او و ظریف تذکر داد که با اظهاراتشان، روابط راهبردی ایران با چین و روسیه را با مشکل مواجه نکنند. همان روز شعار مرگ بر فریدون و محاکمه روحانی در صحن مجلس شنیده شد، صداوسیما هم گریز‌های زیادی به قصه روحانی زد و تجمعی ۲۰ نفری با مطالبه محاکمه روحانی و ظریف هم در سالنی واقع در تهران برگزار شد. روز ۱۲ آبان دفتر روحانی اطلاعیه‌ای در پاسخ به این حمله‌ها منتشر کرد و از آن زمان تا کنون، بار دیگر سکوت در این سمت برقرار است. سکوتی که البته با سکوت پاسخ داده نمی‌شود و ادامه دارد.

جشن ملت با اعدام روحانی

کامران غضنفری یکی از نمایندگان خاص مجلس است که با اظهارنظر‌های خاصش شناخته می‌شود. او در آخرین مصاحبه خود گفت: «روزی که به حکم دستگاه قضایی، حلقه طناب دار به دور گردن حسن روحانی قرار بگیرد، ملت ایران آن روز را جشن خواهند گرفت، چرا وقتی یک طلبه یک خطا کوچک میکند، دادگاه ویژه روحانیت او را بازخواست و محاکمه می‌کند، اما خبری از محاکمه فردی که خسارات بسیار بزرگی به کشور زده نیست؟ برخی اتهامات حسن روحانی درحد فساد فی‌الارض است و چنانچه به تمام اتهامات او رسیدگی شود احتمالا به چندبار اعدام محکوم خواهد شد؛ مجلس ۸ پرونده علیه روحانی را به قوه‌قضائیه داده است.» او شهریور امسال هم در گفتگوی دیگری، همین مسائل را تکرار کرده بود.

ارتباط ظریف با ساواک و دستگاه‌های اطلاعاتی غربی، سرقت ۴۸ تخته فرش از سعدآباد توسط روحانی، تهدید پزشکیان به اعلام جرم از دیگر اظهارات غضنفری هستند که هر کدام در زمان خود، جنجال‌ساز شدند.

مظنون به قتل فرزند

در روز‌های گذشته، فیلمی هم از اظهارات حمید رسائی، یکی دیگر از نمایندگان تهران در مجلس مورد توجه قرار گرفت یک بخش آن بسیار جنجال‌ساز شد. جایی که او می‌گوید حسن روحانی مظنون به قتل فرزندش است.

قالیباف روز ۴ آبان در جلسه علنی مجلس موضوع تذکر به روحانی و ظریف را پیش کشید. ورود بی‌مقدمه‌ای به موضوع که همان زمان مورد توجه رسانه‌ها نیز قرار گرفت. امیرحسین ثابتی، یکی دیگر از نمایندگان تهران در این جلسه طی تذکری گفت: «خطابم به حسن روحانی است که امروز رکورد‌های منفورترین سیاستمدار ایران را جابه‌جا کرد، اما همچنان زبانش دراز است. آقای روحانی تو که می‌گویی تصمیمات مجلس با نظر اکثریت مردم فاصله دارد. تو چرا دردت آمده و در برابر فساد بانک آینده ایستاده‌ای؟ به تو چه ربطی دارد که ناراحت می‌شوی. نکند اینجا هم منافعی وجود دارد. اگر تو دنبال رضایت مردم بودی، فاجعه آبان ۹۸ را یک‌شبه رقم نمی‌زدی که چند صد نفر کشته شدند و بعد از آن آمار شرکت در انتخابات به زیر ۵۰ درصد آمده است. تو اگر مردم برایت مهم بودند، درباره اسنپ‌بک از آنها نظرسنجی می‌کردی. امیدوارم قوه قضائیه به پرونده سوءفعل‌های حسن روحانی رسیدگی کند تا او که به جایگاه‌های بالاتر فکر می‌کند، به جایگاه اصلی‌اش که پشت میله‌های زندان است برسد.»

اتهام کودتا

حسن عباسی، یکی از چهره‌های شناخته‌شده این طیف که به عنوان سخنرانی و نظریه‌پرداز شناخته می‌شود نیز اخیراً پس از مدت طولانی عدم حضور در سطح رسانه‌ها، بار دیگر مورد توجه قرار گرفت. در روز‌های اخیر، بخشی از یک سخنرانی عباسی در شبکه‌های اجتماعی پربازدید شده که مربوط به ماه‌های اخیر و پس از جنگ ۱۲ روزه است.

ادامه سکوت

هر کدام از این اظهارات طی سال‌های حضور حسن روحانی در ریاست‌جمهوری به خصوص دور دوم و پس از مرگ برجام، بار‌ها تکرار شدند و برخی از آنها نیز پاسخ گرفت. گاهی نیز در مقابل این اظهارات، سوالاتی مطرح می‌شد. از جمله این که اگر روحانی فردی مشکوک به آلودگی‌های امنیتی بوده، چرا ۳۲ سال به عنوان یکی از دو نماینده مقام معظم رهبری، دبیر و رئیس شورای‌عالی امنیت ملی حضور داشته است. همین سوال با یک درجه تخفیف درباره دوره ۸ ساله وزارت ظریف نیز پرسیده می‌شود.

علت تکرار این حملات در شرایط عدم واکنش روحانی، نامعلوم است. مشخص نیست این جریان که نقطه اشتراک آنها نزدیکی به سعید جلیلی است، چه برنامه‌ای در پیش دارد. این که روحانی تا چه زمانی سکوت می‌کند هم نامشخص است.