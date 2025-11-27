میلی صفحه خبر لوگو بالا
حادثه برای دانش‌آموزان ورزشکار در جاده ملایر-همدان

یک دستگاه مینی‌بوس حامل دانش‌آموزان که برای شرکت در مسابقات فوتبال عازم همدان بود، امروز پنجشنبه بعد از شهرک صنعتی حاجی‌آباد از مسیر جاده خارج و دچار حادثه شد که در نتیجه آن ۱۳ تن از سرنشینان مصدوم شدند.
کد خبر: ۱۳۴۲۵۸۳
| |
436 بازدید

یک دستگاه مینی‌بوس حامل دانش‌آموزان که برای شرکت در مسابقات فوتبال عازم همدان بود، امروز پنجشنبه بعد از شهرک صنعتی حاجی‌آباد از مسیر جاده خارج و دچار حادثه شد که در نتیجه آن ۱۳ تن از سرنشینان مصدوم شدند.

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی مرکز اورژانس۱۱۵ و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی همدان، بلافاصله پس از اطلاع‌رسانی دو دستگاه آمبولانس اورژانس شهرستان ملایر به همراه تیم‌های درمانی به محل اعزام شدند.

بعد از انجام اقدامات درمانی توسط کارشناسان اورژانس شهرستان ملایر هت مصدوم جهت ادامه درمان به بیمارستان امام حسین (ع) ملایر اعزام شدند و ۵ نفر دیگر در محل حادثه بصورت سرپایی درمان شدند.

براساس این گزارش، خوشبختانه وضعیت عمومی تمامی مصدومان رضایت‌بخش گزارش شده و مصدوم بدحال وجود نداشت این حادثه با واکنش سریع نیرو‌های درمانی مدیریت شد تلاش‌های درمانی ادامه دارد تا دانش‌آموزان هرچه سریع‌تر بهبود کامل یابند و ترخیص شوند.

