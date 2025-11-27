صدای شلیک تیر در افسریه برای چه بود؟

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ سرهنگ کارآگاه سیدقاسم موسوی‌فر روز پنجشنبه در تشریح روند شناسایی و دستگیری این افراد اظهار کرد: با توجه به وصول چند پرونده سرقت به عنف در حوزه استحفاظی پایگاه ششم، کارآگاهان با اقدامات اطلاعاتی ضمن شناسایی هویت متهمان محل تردد ۲ سارق زورگیر را در محدوده افسریه شناسایی کردند و بلافاصله برای دستگیری آنان وارد عمل شدند.

وی افزود: هنگامی که کارآگاهان به متهمان دستور ایست دادند، این افراد بدون توجه به هشدار‌ها قصد فرار داشتند که کارآگاهان برای جلوگیری از حادثه و کنترل صحنه، با شلیک چهار تیر هوایی توانستند هر ۲ نفر را متوقف و دستگیر کنند.

فرمانده پایگاه ششم پلیس آگاهی ادامه داد: در بررسی‌های اولیه مشخص شد متهمان دارای سوابق کیفری هستند و تحقیقات تخصصی برای کشف سایر جرایم احتمالی آنان همچنان ادامه دارد.

به گفته وی، کارآگاهان پلیس آگاهی با جدیت با هرگونه اخلال در امنیت عمومی برخورد خواهند کرد، در همین راستا از شهروندان درخواست می‌شود موارد مشکوک را از طریق سامانه ۱۱۰ گزارش کنند.

دستگیری اوباش شهرک ولیعصر

معاونت اجتماعی سازمان اطلاعات فاتب اعلام کرد: یک فقره درگیری مسلحانه در محله نعمت‌آباد توسط گروهی از اراذل و اوباش انجام شد که در این درگیری دسته جمعی، یک نفر از اوباش مطرح اقدام به تیراندازی کرده که در این بین ۲ نفر از شهروندان مجروح و به بیمارستان منتقل می‌شوند تا تحت مداوا قرار گیرند.

براساس این گزارش، با توجه به حساسیت موضوع تیم عملیات ویژه پایگاه دهم بررسی و دستگیری‌ها را آغاز کردند، اما متهم اصلی که مسلح و عامل تیراندازی بوده با فرار و مخفی شدن در تلاش بوده تا خود را از دید پلیس پنهان نگه دارد. اما با اقدامات پلیسی و تلاش شبانه‌روزی روز چهارم آذرماه مخفیگاه متهم اصلی در شهرک ولیعصر شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه و با هماهنگی قضایی، دستگیر شد. از نامبرده تعداد ۲ قبضه سلاح کلاشینکف و کلت جنگی و فشنگ مربوطه به دست آمد. متهم اصلی پرونده با قرار بازداشت موقت راهی زندان شد.

معاونت اجتماعی سازمان اطلاعات اعلام کرد که دستگیری متهمان جرائم خشن حتمی است و بهترین راه برای این افراد توبه و عدم ارتکاب جرم است.