ویه‌را با استانداردهای سخت‌گیرانه برگشت

رفتار سرمربی برزیلی پرسپولیس باعث شده تا بازیکنان این تیم شرایط متفاوتی را نسبت به گذشته تجربه کنند.
به گزارش تابناک به نقل از طرفداری؛ پرسپولیس در حالی فردا باید به‌مصاف شمس آذر قزوین برود که فضای رختکن این تیم نسبت به هفته‌های ابتدایی فصل دگرگون شده است؛ تغییری که محور اصلی آن بازگشت غیرمنتظره اوسمار ویرا به نیمکت سرخ‌هاست.

اوسمار ویرا، سرمربی برزیلی جدید پرسپولیس کمتر از یک هفته پس از کنار گذاشته شدن وحید هاشمیان دوباره به پرسپولیس برگشت و ورود او موجی از تمرکز، انضباط و جدیت را به تیم تزریق کرده؛ چیزی که بازیکنان نیز به‌وضوح آن را لمس می‌کنند. پرسپولیس پیش از حضور دوباره ویرا روز‌های پرنوسانی را با هاشمیان سپری می‌کرد و عملکرد نامطمئن تیم باعث شد مدیریت باشگاه پس از تنها هشت هفته تصمیمی غیرمعمول بگیرد و نیمکت را تغییر دهد. تصمیمی که البته با فشار بوریرام یونایتد برای خروج ویرا از تایلند هم‌زمان شد و مسیر بازگشت سریع او به تهران را هموار کرد.

اما نسخه جدید ویرا تفاوت آشکاری با دوره قبلی‌اش دارد. تمرینات ۲۰ روز اخیر نشان می‌دهد او این‌بار تنها به اتحاد تیمی و ایجاد فضای صمیمانه تکیه نکرده، بلکه با سخت‌گیری کم‌سابقه، نظارت ریزبینانه و انضباطی آهنین، استاندارد‌های تازه‌ای در تیم ایجاد کرده است. برخورد جدی با بی‌نظمی‌ها، اجرای بدون ارفاق برنامه‌ها و کنترل دقیق جزئیات تمرینات، پرسپولیس امروز را به تیمی متفاوت از سرخ‌های هفته‌های ابتدایی فصل تبدیل کرده؛ تیمی که حالا رقابت درون‌تیمی در آن شدیدتر و سطح تمرکز به‌وضوح بالاتر رفته است.

پرسپولیس با ویرا به دنبال بازگشت به مسیر قهرمانی است و دیدار فردا مقابل شمس‌آذر نخستین آزمون جدی ذهنیت و نظم تازه تزریق‌شده به تیم خواهد بود. هواداران منتظرند ببینند نسخه جدید ویرا می‌تواند پیام روشنی از تغییر ساختار تاکتیکی و روحی پرسپولیس به رقبا مخابره کند یا خیر؛ پیامی که شاید تعیین‌کننده مسیر سرخ‌ها در ادامه لیگ بیست‌وپنجم باشد.

اوسمار ویه‌را مربی سرمربی برزیلی پرسپولیس شمس آذر قزوین رفتار سخت‌گیرانه
