میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

افشای طرح محرمانه آلمان برای جنگ با روسیه

در حالی که تنش‌های غرب و مسکو بر سر اوکراین ادامه دارد، رسانه آمریکایی خبر داد که آلمان یک طرح ۱۲۰۰ صفحه‌ای محرمانه برای جنگ احتمالی با روسیه تهیه کرد.
کد خبر: ۱۳۴۲۵۶۸
| |
5 بازدید
افشای طرح محرمانه آلمان برای جنگ با روسیه

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ طبق روایت وال استریت ژورنال، طرح جنگی محرمانه برلین که به منظور آمادگی در برابر درگیری احتمالی با مسکو تهیه شده، «طرح عملیاتی آلمان (OPLAN DEU)» نام دارد. این روزنامه آمریکایی گزارش داد که طرح جنگی محرمانه ۱۲۰۰ صفحه‌ای آلمان مشخص کرده که چگونه تا ۸۰۰۰۰۰ نظامی عضو کشور‌های ناتو با استفاده از بنادر، جاده‌ها، راه‌آهن و رودخانه‌ها از طریق آلمان عبور خواهند کرد تا به جبهه شرقی برسند.

وال استریت ژورنال اذعان کرده که آلمان برای اجرایی کردن این طرح جنگی محرمانه «آماده نیست.» در گزارش آمده است: «پل‌های قدیمی، تونل‌های باریک و خطوط ریلی فرسوده (در آلمان) می‌توانند حرکت نیرو‌ها را مختل کنند.» به روایت این رسانه آمریکایی، برگزاری رزمایش‌های مختلف در آلمان باعث آشکار شدن مشکلات این کشور در زمینه‌های مختلف از قبیل «ترافیک و مقابله با پهپادها» شده و پلیس آلمان فاقد ابزار مناسب برای مقابله با «تظاهرات ساختگی» در کشور است.

وال استریت ژورنال مدعی شد: «خرابکاری در خطوط ریلی، آتش‌سوزی عمدی و جاسوسی که اغلب به روسیه مرتبط است، نشان می‌دهد که آسیب‌پذیری‌ها واقعی هستند و آلمان برای رفع این مشکل، هزینه‌های زیادی می‌کند.» به روایت این روزنامه، طبق طرح محرمانه جنگی آلمان این کشور برای کنار زدن مشکلات و کاستی‌های خود، «پیمانکاران خصوصی را جذب می‌کند، قوانین را بازنویسی می‌کند و دانش (و یافته‌های خود از) جنگ سرد را احیا می‌کند.»

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
آلمان طرح جنگی محرمانه ناتو پهپاد پلیس آلمان خرابکاری
از ایران تا عربستان؛ نگاهی به توسعه، فرهنگ و تاریخ/ ساختن جنگل در ریاض، سوختن جنگل در الیت
آبروی تأمین اجتماعی به حراج گذاشته شد/ ​سلامت بازنشستگان، قربانی بی‌مسئولیتی سالاری!
عکس: هدیه خاص صداوسیما به بازدیدکنندگان ساختمان شیشه ای!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
اولتیماتوم جدید آلمان به ایران!
رزمایش بمب‌افکن‌های«بی۵۲» آمریکا بر فراز آلمان
سقوط یک پهپاد اسرائیلی در لبنان
آلمان در خط جنگ با روسیه؟
ترامپ: زلنسکی قدرنشناس است
بازداشت یک ایرانی تبار در آلمان به اتهام جاسوسی
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا از سهمیه بندی جدید بنزین رضایت دارید؟
الی گشت
به‌زودی نخستین استاندار زن کشور معرفی می‌شود
ارتش تأیید کرد؛ عبور جنگنده از آسمان تهران
الجزیره؛ نبرد ایران و اسرائیل نزدیک است
حضرتی: ابلاغیه رهبری درباره حجاب به دولت رسیده
دیجی کالا به نام بلک فرایدی، قیمت کالاها را افزایش داد
اسپارتاک؛ زرهی تازه‌نفس در میدان‌های بی‌رحم مرزی ایران
افزایش قیمت بنزین تصویب شد/ تصمیم مهم دولت برای مالکان «خودرو‌های خارجی وارداتی» و «نوشماره داخلی» / هر ۹۰ روز یک نرخ جدید در جایگاه؟
عراقچی گفت من را مظلوم گیر آورده اید؟! /طرفدار مذاکره بدون پیش‌شرط با آمریکا هستم/ ناچار هستیم از دولت پزشکیان حمایت کنیم
سخنان تند عراقچی علیه اسرائیل و آمریکا در قلب اروپا
محسن رضایی: آمریکایی‌ها به تهران خواهند آمد
موسی (ع) بار دیگر دریای سرخ را می‌شکافد؛ عربستان و مصر، اسرائیل را حذف می‌کنند!
بیانیه سپاه در پی شهادت فرمانده ارشد حزب‌الله
ترامپ: شاید اتفاق خوبی در حال رخ دادن باشد
روز دار زدن حسن روحانی روز جشن مردم است!
کنسرت پرحاشیه پسر مهران مدیری در تورنتو کانادا
افزایش قیمت بنزین تصویب شد/ تصمیم مهم دولت برای مالکان «خودرو‌های خارجی وارداتی» و «نوشماره داخلی» / هر ۹۰ روز یک نرخ جدید در جایگاه؟  (۲۴۸ نظر)
روز دار زدن حسن روحانی روز جشن مردم است!  (۱۸۱ نظر)
به‌زودی نخستین استاندار زن کشور معرفی می‌شود  (۹۷ نظر)
یک روحانی: مردم تهران! تکلیف‌تان را معلوم کنید؛ طرفدار که هستید؟! / لباس خواب‌تان را در خیابان نپوشید  (۹۶ نظر)
ویدیوی جنجالی آرمین سهرابیان با مشروب و هایده!  (۸۶ نظر)
کنسرت پرحاشیه پسر مهران مدیری در تورنتو کانادا  (۸۶ نظر)
نفس برآمد و "کار" از تو برنمی‌آید؛ تهران در بند آلودگی/کودکان قربانیان بی‌گناه  (۸۳ نظر)
فیلم سینمایی «سحر امامی» ساخته می‌شود  (۷۷ نظر)
سقفی برای پرداخت مهریه تعیین نکرده‌ایم / به دنبال حبس زدایی هستیم  (۶۴ نظر)
ویدیوی خبرساز مجری وهابی خطاب به فردوسی پور  (۶۲ نظر)
از ایران تا عربستان؛ نگاهی به توسعه، فرهنگ و تاریخ/ ساختن جنگل در ریاض، سوختن جنگل در الیت  (۵۴ نظر)
کنایه هادی چوپان به معاون پزشکیان  (۴۸ نظر)
۱۶ ضربه کاری مجلس به وزیر راه/ نزاع فنی یا تسویه‌حساب سیاسی؟  (۴۷ نظر)
دولت پزشکیان در آستانه اشتباه بزرگ!/ درباره این دانشگاه دوباره بیندیشیم  (۴۷ نظر)
پیام تند یوسف پزشکیان درباره قانون فیلترینگ  (۴۴ نظر)
tabnak.ir/005dGK
tabnak.ir/005dGK