افشای طرح محرمانه آلمان برای جنگ با روسیه

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ طبق روایت وال استریت ژورنال، طرح جنگی محرمانه برلین که به منظور آمادگی در برابر درگیری احتمالی با مسکو تهیه شده، «طرح عملیاتی آلمان (OPLAN DEU)» نام دارد. این روزنامه آمریکایی گزارش داد که طرح جنگی محرمانه ۱۲۰۰ صفحه‌ای آلمان مشخص کرده که چگونه تا ۸۰۰۰۰۰ نظامی عضو کشور‌های ناتو با استفاده از بنادر، جاده‌ها، راه‌آهن و رودخانه‌ها از طریق آلمان عبور خواهند کرد تا به جبهه شرقی برسند.

وال استریت ژورنال اذعان کرده که آلمان برای اجرایی کردن این طرح جنگی محرمانه «آماده نیست.» در گزارش آمده است: «پل‌های قدیمی، تونل‌های باریک و خطوط ریلی فرسوده (در آلمان) می‌توانند حرکت نیرو‌ها را مختل کنند.» به روایت این رسانه آمریکایی، برگزاری رزمایش‌های مختلف در آلمان باعث آشکار شدن مشکلات این کشور در زمینه‌های مختلف از قبیل «ترافیک و مقابله با پهپادها» شده و پلیس آلمان فاقد ابزار مناسب برای مقابله با «تظاهرات ساختگی» در کشور است.

وال استریت ژورنال مدعی شد: «خرابکاری در خطوط ریلی، آتش‌سوزی عمدی و جاسوسی که اغلب به روسیه مرتبط است، نشان می‌دهد که آسیب‌پذیری‌ها واقعی هستند و آلمان برای رفع این مشکل، هزینه‌های زیادی می‌کند.» به روایت این روزنامه، طبق طرح محرمانه جنگی آلمان این کشور برای کنار زدن مشکلات و کاستی‌های خود، «پیمانکاران خصوصی را جذب می‌کند، قوانین را بازنویسی می‌کند و دانش (و یافته‌های خود از) جنگ سرد را احیا می‌کند.»