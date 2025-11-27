نبض خبر
لحظه فروش پلاک رند امارات به 585 میلیارد؛ خریدار ایرانیاست؟!
حراج رسمی پلاکهای خاص در AD Mobility با همکاری Emirates Auction در 22 نوامبر 2025 برگزار شد؛ در این فهرست، پلاک «3» در میان 33 پلاک خاص عرضه شده بود. در گزارش خبری که توسط خبرگزاریهای اماراتی منتشر شده، پلاک شماره 3 با قیمت 18.7 میلیون درهم فروخته شده است. ادعا شده یک ایرانی این پلاک را خریده اما با توجه به آنکه در منابع خبری امارات نام خریدار ذکر نشده، تابناک نمیتواند این ادعا را مستقلاً تایید کند. لحظه فروش این پلاک تک رقمی را میبینید.
گزارش خطا
پسندها:
۰
برچسبها:نبض خبر پلاک رند امارات متحده عربی ویدیو
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱