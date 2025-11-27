En
مافیای مواد مخدر نمی‌خواهد تریاک رونق پیدا کند!
تعداد بازدید : 217
کد خبر:۱۳۴۲۵۶۷
758 بازدید
نظرات: ۱
نبض خبر

لحظه فروش پلاک رند امارات به 585 میلیارد؛ خریدار ایرانی‌است؟!

حراج رسمی پلاک‌های خاص در AD Mobility با همکاری Emirates Auction در 22 نوامبر 2025 برگزار شد؛ در این فهرست، پلاک «3» در میان 33 پلاک خاص عرضه شده بود. در گزارش خبری که توسط خبرگزاری‌های اماراتی منتشر شده، پلاک شماره 3 با قیمت 18.7 میلیون درهم فروخته شده است. ادعا شده یک ایرانی این پلاک را خریده اما با توجه به آنکه در منابع خبری امارات نام خریدار ذکر نشده، تابناک نمی‌تواند این ادعا را مستقلاً تایید کند. لحظه فروش این پلاک تک رقمی را می‌بینید.
نظرات بینندگان
ASad
|
United Arab Emirates
|
۱۳:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۶
0
0
پاسخ
من اینجا هستم و می بینم ارزهای دولتی شما در اینجا چطور خرج می شود ...
