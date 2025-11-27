میلی صفحه خبر لوگو بالا
تقسیم غزه با نامی فریبنده

ارتش اسرائیل با بلدوزرها و سیمان وارد شرق رفح شده تا آنچه «شهر سبز» می‌نامد را بنا کند؛ پروژه‌ای که در چارچوب عملیات مهندسی گسترده، از آواربرداری تا تزریق سیمان در تونل‌ها، مقدمه‌ای برای تغییر نقشه غزه است.
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ به اعلام رسانه‌های اسرائیلی، رژیم صهیونیستی عملیات میدانی گسترده‌ای را برای ایجاد شهری جدید در شرق رفح آغاز کرده است؛ اقدامی که در چارچوب اجرای مرحله بعدی طرح ترامپ صورت می‌گیرد. این عملیات شامل استفاده از تجهیزات سنگین، آواربرداری و تزریق سیمان در تونل‌هاست. گزارش‌ها حاکی است که این فعالیت‌ها در هفته آینده گسترش خواهد یافت. وبگاه عرب ۴۸ نیز با بازنشر این اخبار، نوشت: ارتش اسرائیل کار‌های میدانی در شرق رفح را برای احداث آنچه تل‌آویو «شهر سبز» می‌نامد، آغاز کرده است.

آماده‌سازی اولیه شامل ورود تجهیزات مهندسی سنگین برای آواربرداری و آماده‌سازی زمین است. این اقدام در سایه فشار‌های آمریکا برای آماده‌سازی مرحله بعدی طرح رئیس‌جمهور دونالد ترامپ جهت توقف جنگ در غزه انجام می‌شود؛ طرحی که شامل ایجاد منطقه‌ای انسانی و شهری جدید در شرق رفح، در اراضی تحت کنترل اشغالگران است. به گفته شبکه «کان ۱۱» اسرائیل، این رژیم آماده ورود تجهیزات سنگین به رفح در هفته آینده است تا عملیات گسترده آواربرداری را با هدف آماده‌سازی زمین برای ایجاد منطقه‌ای انسانی جدید که «عاری از عناصر حماس» باشد، آغاز کند.

بنا بر این گزارش، ارتش اشغالگر، «گروه‌های مسلح هماهنگ با اسرائیل» را از گام‌های پیش‌رو مطلع کرده است. طبق طرح آمریکا، مرحله بعدی شامل فعالیت یک نیروی نظامی خارجی در مناطقی خواهد بود که اسرائیل به‌طور جزئی بر آنها کنترل دارد. کشور‌هایی که به‌طور اولیه با اعزام نیرو در قالب نیروی بین‌المللی موافقت کرده‌اند، از فعالیت در مناطق تحت کنترل حماس خودداری می‌کنند. اسرائیل در تلاش است تقسیم‌بندی جدیدی ایجاد کند: «غزه جدید» در برابر «غزه قدیم». شبکه i۲۴NEWS نیز گزارش داد که ارتش اشغالگر کار‌های توسعه‌ای برای ساخت شهری جدید برای فلسطینیان در شرق رفح را آغاز کرده است؛ شهری که «رفح سبز» نام گرفته و قرار است فعالیت‌ها در آن طی هفته آینده به‌طور گسترده گسترش یابد، از جمله پاکسازی آوار و بقایای مواد منفجره. این شبکه افزود: «یک نیروی مهندسی بزرگ از ابتدای هفته آینده کار خود را آغاز خواهد کرد». این در حالی است که ارتش اشغالگر اعلام کرده که صبح دیروز در جریان آماده‌سازی‌ها، یک درگیری میان نیرو‌های اشغالگر و مقاومت فلسطینی که از تونلی در رفح خارج شده بودند، رخ داد. بنا بر ادعای اسرائیل، بیشتر فعالیت‌ها در نزدیکی «تونلی که ده‌ها نیروی حماس در آن پناه گرفته‌اند» انجام می‌شود.

گزارش‌ها همچنین به «خشم برخی وزرای کابینه اسرائیل» از این طرح اشاره کرده‌اند؛ آنان معتقدند اسرائیل نباید در «خط زرد» ساخت‌وساز کند، زیرا این امر امنیت شهرک‌ها را به خطر می‌اندازد. طبق گزارش «کان ۱۱»، آماده‌سازی‌ها شامل «تزریق حجم زیادی سیمان در تونل‌ها و محاصره مناطق گسترده» است، اما محله «الجنینه» در رفح را شامل نمی‌شود؛ جایی که اسرائیل مدعی است ده‌ها نیروی مقاومت در زیر زمین پناه گرفته‌اند. گزارش رسانه‌های اسرائیلی تأکید می‌کند که این اقدامات حتی اگر طرح ترامپ به مرحله بعدی پیش نرود، ادامه خواهد یافت؛ زیرا «در خدمت منافع اسرائیل برای نابودی زیرساخت‌های نظامی» است.

