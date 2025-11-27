\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u060c \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u0627\u0632 \u0627\u0628\u062a\u062f\u0627\u06cc \u0633\u0627\u0644 \u0622\u0628\u06cc \u062a\u0627 \u06a9\u0646\u0648\u0646 \u062f\u0686\u0627\u0631 \u06a9\u0633\u0631\u06cc \u062a\u062c\u0645\u0639\u06cc \u0628\u0627\u0631\u0634 \u0627\u0633\u062a.\n\u06cc\u0639\u0646\u06cc \u0628\u0627\u0631\u0634\u06cc \u06a9\u0647 \u0628\u0627\u06cc\u062f \u0645\u06cc\u200c\u0622\u0645\u062f\u060c \u0646\u06cc\u0627\u0645\u062f\u0647 \u0648 \u0648\u0631\u0648\u062f\u06cc \u0633\u062f\u200c\u0647\u0627 \u06a9\u0645 \u0627\u0633\u062a\u060c \u0633\u0641\u0631\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0622\u0628 \u0632\u06cc\u0631\u0632\u0645\u06cc\u0646\u06cc \u06a9\u0645\u062a\u0631 \u0627\u0632 \u062d\u062f\u0646\u0631\u0645\u0627\u0644 \u0648 \u0631\u0637\u0648\u0628\u062a \u062e\u0627\u06a9 \u062f\u0631 \u0645\u0642\u06cc\u0627\u0633 \u0645\u0644\u06cc \u067e\u0627\u06cc\u06cc\u0646\u200c\u062a\u0631 \u0627\u0632 \u062d\u062f \u0637\u0628\u06cc\u0639\u06cc \u0627\u0633\u062a.