سرلشکر موسوی: آماده پاسخ قاطع به هر تجاوزیم

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در پیامی به مناسبت روز نیروی دریایی ارتش تاکید کرد: این نیروی راهبردی در حوادث و تهدیدهای اخیر و به‌ویژه پس از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران اسلامی، بار دیگر توانمندی، اقتدار و آمادگی کامل خود را برای پاسخ قاطع، مؤثر و پشیمان‌کننده به هرگونه تجاوز و تعرض احتمالی مهیا ساخته است.
کد خبر: ۱۳۴۲۵۶۴
| |
567 بازدید
سرلشکر موسوی: آماده پاسخ قاطع به هر تجاوزیم

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ سرلشکر سیدعبدالرحیم موسوی رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح در پیامی به امیر دریادار شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی فرارسیدن هفتم آذر، روز نیروی دریایی ارتش ایران را تبریک گفت. متن پیام به شرح ذیل است:برادر ارجمند امیر دریادار شهرام ایرانیفرمانده محترم نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایرانسلام علیکمفرارسیدن هفتم آذر، "روز نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران" را که یادآور شجاعت، فداکاری و نقش‌آفرینی‌های راهبردی دلاورمردان این نیرو در پاسداشت استقلال و امنیت دریایی میهن اسلامی است، صمیمانه به جنابعالی و آحاد فرماندهان، مدیران و کارکنان غیور و دلاور نداجا تبریک و تهنیت عرض می‌نمایم.

نیروی دریایی ارتش از نخستین روز‌های پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون همواره در دفاع از حاکمیت ملی و پاسداری از مرز‌های آبی کشور و تثبیت حضور هدفمند و افتخارآمیز در آب‌های آزاد و مناطق بحری دوردست جهان برای تأمین منافع میهن اسلامی، مجاهدت‌ها و نقش‌آفرینی‌های حماسی و ماندگاری در تاریخ ایران عزیز ثبت کرده است. این نیروی راهبردی در حوادث و تهدید‌های اخیر و بویژه پس از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران اسلامی، بار دیگر توانمندی، اقتدار و آمادگی کامل خود را برای پاسخ قاطع، مؤثر و پشیمان‌کننده به هرگونه تجاوز و تعرض احتمالی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی، ابتکار‌های عملیاتی و روحیه جهادی رزمندگان غیور مهیا ساخته است. بی‌تردید بهره‌مندی از نعمت اقتدار در صیانت از امنیت پایدار در خلیج فارس، دریای عمان و آب‌های سرزمینی جمهوری اسلامی ایران مرهون هماهنگی، هم‌افزایی و تعامل سازنده میان نیروی دریایی ارتش و نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است و به فضل الهی امروز این رویکرد راهبردی و تعاملی، به الگویی ممتاز از بازدارندگی هوشمند و پاسخگویی مؤثر به تهدیدات فرامنطقه‌ای بدل شده است. امروز نیروی دریایی ارتش نه‌تنها در عرصه نظامی، بلکه در حوزه‌های علمی، آموزشی، فناوری‌های نوین و دیپلماسی دریایی نیز حضوری فعال و اثرگذار دارد و با تربیت نیرو‌های متخصص و متعهد، آینده‌ای روشن برای اقتدار دریایی کشور رقم می‌زند. این حضور همه‌جانبه، نشان‌دهنده ظرفیت عظیم نداجا در تبدیل تهدید‌ها به فرصت‌ها و گشودن افق‌های جدید برای ایران اسلامی است.

در این فرصت فرخنده، از مجاهدت‌های مخلصانه، مدیریت جهادی و تلاش‌های پیگیرانه فرماندهان، مدیران و رزمندگان مؤمن و ولایت‌مدار آن نیرو که با نصب‌العین قرار دادن رهنمود‌های حکیمانه و تدابیر مقتدرانه رهبر عظیم‌الشان انقلاب اسلامی و فرمانده کل قوا حضرت امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، اقتدار دریایی کشور را در تراز جمهوری اسلامی ایران ارتقا داده‌اند، صمیمانه قدردانی و سپاسگزاری می‌نمایم. امید است با اتکال به قدرت لایزال خداوندی، روحیه انقلابی، بصیرت راهبردی و استمرار مسیر جهادی، شاهد تعمیق بازدارندگی، توسعه توان رزمی و ارتقا امنیت و آرامش در پهنه آبی کشور و آب‌های فراسرزمینی باشیم. بی‌گمان این مسیر پرافتخار، پشتوانه‌ای مطمئن برای عزت ملی و الهام‌بخش ملت‌های آزاده جهان خواهد بود. رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلحسرلشکر سیدعبدالرحیم موسویآذر ۱۴۰۴

سرلشکر موسوی تجاوز نیروی دریایی ارتش امیر شهرام ایرانی حاکمیت ملی
