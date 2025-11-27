کمیل قاسمی، سرمربی استقلال جویبار، از بازگشت حسن یزدانی، ستاره المپیکی‌اش خبر داد.

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین؛ کمیل قاسمی، سرمربی تیم ملی کشتی آزاد استقلال جویبار، در آستانه آغاز مسابقات دور برگشت لیگ، یک خبر هیجان‌انگیز را اعلام کرد: حسن یزدانی، قهرمان المپیک و جهان، پس از تقریباً یک سال دوری از میادین، از این هفته به ترکیب تیم اضافه شده و اولین کشتی خود را برای استقلال جویبار خواهد گرفت.

قاسمی در تشریح وضعیت تیم، اظهار داشت: از شروع مسابقات تا الان ما دو کشتی را پشت سر گذاشتیم که کشتی اول با شرایط و حساسیت بالایی کهدداشت، تونستیم برنده باشیم. کشتی دوم هم به همین صورت و الان این هفته ما اولین کشتی دور برگشتمان هست.

سرمربی استقلال جویبار با تأکید بر آمادگی کامل تیم گفت: «تیم ما از لحاظ بدنی و از لحاظ ذهنی آمادگی کامل مسابقه رو دارند. ما در دور برگشت چند تا کشتی‌گیر اضافه کردیم. حسن یزدانی قهرمان المپیک هم به تیم ما اضافه شدن که به امید خدا اولین کشتی رو بعد از یک سال دوری از میادین در این هفته برای ما خواهند گرفت.

قاسمی همچنین از حضور دیگر ملی‌پوشان و نفرات خارجی خبر داد: «امیرحسین فیروزپور رو هم در وزن ۹۲ کیلو داریم و همچنین کشتی‌گیر‌های خارجی که داریم، کشتی‌گیر روسمون هم این هفته به تیم اضافه میشن. با ترکیب بچه‌های داخلی خودمون، جوان‌ترها، باتجربه‌ها و کشتی‌گیر‌های خارجیمون این هفته به میدان میریم تا به امید خدا تا بتونیم دوباره یه برد دلچسب دیگر رو برای مردم جویبار به دست بیاورند.

