سرپرست فدراسیون ژیمناستیک مشخص شد

به گزارش تابناک؛ در مجمع فوق‌العاده فدراسیون ژیمناستیک وجیهه نقوی با ۳۱ رای از ۳۵ رای حاضر به عنوان سرپرست این فدراسیون انتخاب شد.

وجیهه نقوی مدیر کل دفتر سیاستگزاری و دفتر توسعه زنان است. او همچنین سابقه فعالیت به عنوان دبیر کمیسیون زنان و ورزش کمیته ملی المپیک، نایب رئیس زنان فدراسیون شطرنج، عضو کمیته روابط بین الملل انجمن ملی مدیریت ورزشی، نایب رییس انجمن فلوربال، مشاور در امور بین الملل فدراسیون والیبال نایب رئیس هیئت اسکواش تهران، مسئول کمیته امور بین المل مسابقات جام جهانی ژیمناستیک و مسئول دبیرخانه فدراسیون ژیمناستیک غرب آسیا را در کارنامه دارد.

جلسه مجمع فوق‌العاده فدراسیون ژیمناستیک امروز پنجشنبه ۶ آذر به ریاست محمدشروین اسبقیان معاون توسعه ورزش قهرمانی در محل وزارت ورزش و جوانان به صورت وبیناری برگزار شد.

مهدی علی‌نژاد به عنوان نماینده کمیته ملی المپیک در این مجمع حضور داشت.

محمد ایزدفر سرپرست دبیری فدراسیون در ابتدای این مجمع اظهار کرد: به دستور حکم قضایی و دستور وزارت ورزش و جوانان باید این مجمع اجرایی می‌شد و برای انتخاب رئیس مجمع است. او از اسبقیان خواست که فدراسیون همین امروز بازگشایی شود.

ایزدفر از اعضای مجمع درخواست کرد که اسبقیان به عنوان رئیس مجمع انتخاب شود که ۲۸ رای در سیستم رای شد و در سالن نیز ۳ نفر رای دادند و با ۳۱ رای اسبقیان به عنوان رئیس مجمع انتخابات شد.

اسبقیان رئیس مجمع فوق‌العاده فدراسیون ژیمناستیک بعد از این انتخاب گفت: از تک تک دوستان تشکر می‌کنم که به عنوان رئیس انتخاب شدم. وزیر ورزش دغدغه این رشته را دارد و این رشته قهرمانان زیادی را وارد عرصه کرده است. وزارت ورزش تاکید دارد که کار‌های فدراسیون از شنبه آغاز شود و دستور فک پلمب را خواهیم داد. از شنبه با حضور سرپرست بازگشایی خواهد شد و کار آغاز می‌شود، چون بازی‌های مهمی را داریم و باید ژیمناست‌ها کار خود را آغاز کنند.

اسبقیان افزود: تعلیق رییس فدراسیون با حکم قضایی انجام شده و برای اینکه وقفه‌ای ایجاد نشود در این رشته با توجه به دغدغه‌ای که برای ورزشکاران و داوران و ... داشتیم باید سرپرست انتخاب می‌شد و کار‌ها انجام می‌شد.

رئیس مجمع ادامه داد: طبق اساسنامه سرپرستان هیات‌ها هم می‌توانند برای انتخاب سرپرست رای دهند و رای‌گیری می‌کنیم مثل جلسه قبل که این اتفاق افتاد. این مجمع ۴۵ نفر اعضا داشت که ۳۱ نفر حاضر هستند.

تصمیم گیری درباره سرپرست فدراسیون با توجه به دستور مقام قضایی مبنی بر تعلیق رییس فدراسیون و ضرورت استمرار فعالیت فدراسیون محور این جلسه فوق‌العاده بود.

در روز‌های گذشته فدراسیون ژیمناستیک از سوی نهاد‌های ذی‌ربط پلمب شده بود.

محسن سلیمانی که همچنان به عنوان دبیر کل فدراسیون ژیمناستیک در فدراسیون جهانی مطرح بود از سمت خود استعفا کرد.

اصلاح اساسنامه فدراسیون به رییس مجمع محمد شروین اسبقیان سپرده شد.

با ۲۹ رای موافق، نواب رییس یعنی نرگس اینچه‌درگاهی و عبدالرحیم سپهرتاج برکنار شدند.

تعداد اعضای مجمع به ۳۵ نفر رسید. وجیهه نقوی با ۳۱ رای از ۳۵ رای حاضر به عنوان سرپرست فدراسیون انتخاب شد.

به گفته اسبقیان فدراسیون از امروز فک پلمب خواهد شد و با حضور سرپرست جدید به کار خود ادامه خواهد داد.

اسبقیان: در شأن معاون قهرمانی نیست که به دنبال رقابت با یک فرد باشد/ برخی فرافکنی می‌کنند

اسبقیان بعد از مجمع فوق‌العاده فدراسیون ژیمناستیک گفت: از رسانه‌ها تقدیر می‌کنم. موفقیت‌های بحرین و ریاض را نیز تبریک می‌گویم. روند را براساس اساسنامه فدراسیون پیش بردیم. براساس تعلیقی که از سوی قضایی انجام شده بود مجبور شدیم سرپرست انتخاب کنیم. ژیمناست‌ها باید در ناگویا رقابت کنند و به دلیل اینکه وقفه ایجاد نشود مجمع فوق‌العاده امروز انجام شد. در نهایت نقوی به عنوان سرپرست انتخاب شد و از امروز رسما کار خود را آغاز می‌کنند و با دستور وزیر فدراسیون فک پلمب شد. ناگویا و المپیک ۲۰۲۸ برای ما خیلی مهم است. الفتی در دوره قبل فینالیست شد و برای ما مهم است.

او افزود: ما مجمع را با حضور اکثریت اعضا برگزار شد. بالاترین رکن مجامع هستند و در این مجمع اکثریت آرا حضور داشتند. نماینده کمیته حصور داشتند و رای‌ها هم براساس قبلا انجام شد و کوچکترین دخالت خارجی وجود نداشت. با تاکید وزیر که باید به آرای مجمع احترام بگذاریم اعضا رای دادند و برای آینده ژیمناستیک باید پیش رویم.

او در پاسخ به ابهامات موجود در این روز‌ها گفت: اینها مسائل حقوق است و دارد دنبال می‌شود. دفتر حقوقی در این خصوص در موعد مقرر توضیحات لازم را خواهند داد.

او در پاسخ به این سوال که رییس پیشین فدراسیون گفته که، چون شما رقیب او بودید دنبال این موضوع هستید گفت: من معاون توسعه قهرمانی هستم. موفقیت ورزش برای من مهم است. من پاسخگوی این ورزش و هستم تصمیمات ما برای پیشرفت ورزش کشور است. این مسائل مربوط به فدراسیون ژیمناستیک است و به معاونت وزارت ربطی ندارد و قضایی دنبال شده است. جایگاه و شأن معاون قهرمانی نیست که به این مسائل ورود کند. ۸ سال پیش این اتفاق افتاده و امروز ما مسئولیت خطیری برعهده ماست. اینها فرافکنی است. امروز ورزش ایران در بالاترین نقطه اوج خود قرار دارد. ما مسائل مهمی داریم. موفقیت در ناگویا حائز اهمیت است. برخی در آن سوی مرز‌ها ناراحت هستند و به سلام نظامی‌ها و دختران و پسران افتخارآفرین ما برخی را عصبانی می‌کند. ما افتخار می‌کنیم که سلام و احترام نظامی دارند و سجده می‌کنند. اینها برای ما دلگرم کننده است.