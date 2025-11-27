ترامپ به ژاپن: چین را تحریک نکن!

رئیس‌جمهور آمریکا پس از یک اختلاف دیپلماتیک بین توکیو و پکن، به نخست وزیر ژاپن توصیه کرده است که چین را بر سر حاکمیت تایوان تحریک نکند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ اختلاف بین دو اقتصاد بزرگ آسیا پس از آن آغاز شد که «سانائه تاکایچی» نخست وزیر ژاپن گفت توکیو می‌تواند در هر حمله‌ای به جزیره خودمختار تایوان که چین آن را بخشی از خاک خود می‌داند، مداخله نظامی کند.

بنابر اعلام وزارت امور خارجه چین، «شی جین پینگ» رئیس جمهور این کشور، روز دوشنبه در تماس تلفنی با «دونالد ترامپ» همتای آمریکایی خود تاکید کرد که بازگشت تایوان «بخش جدایی‌ناپذیر نظم بین‌المللی پس از جنگ» بود.

اندکی پس از آن، روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از مقامات ژاپنی و یک آمریکایی که در جریان این تماس تلفنی قرار گرفته بودند، گزارش داد: ترامپ با تاکایچی تماس گرفت و به او توصیه کرد که پکن را در مورد مسئله حاکمیت جزیره تحریک نکند.

روزنامه آمریکایی افزود: توصیه ترامپ ملایم بود و او تاکایچی را برای عقب‌نشینی از اظهاراتش تحت فشار قرار نداد.

سخنگوی دفتر تاکایچی در پاسخ به تماس خبرگزاری فرانسه درباره این موضوع از اظهار نظر خودداری کرد.

پکن که تهدید به استفاده از زور برای تصرف تایوان کرده است، با عصبانیت به اظهارات تاکایچی پاسخ داد و در ادامه سفیر توکیو در پکن را نیز احضار و به شهروندان چینی توصیه کرد که از سفر به ژاپن خودداری کنند.

روز چهارشنبه، سفارت چین در ژاپن دوباره به مردم خود هشدار داد که مراقب باشند و گفت که شهروندان چینی گزارش داده‌اند، بدون هیچ دلیلی مورد توهین، ضرب و شتم و مجروح شدن قرار گرفته‌اند.

نخست وزیر ژاپن در گزارش خود از تماس تلفنی‌اش با ترامپ تصریح کرد که آنها در مورد گفت‌وگوی رئیس جمهور آمریکا با شی و همچنین روابط دوجانبه صحبت کردند.

او بیان کرد: «رئیس جمهور ترامپ گفت که ما دوستان بسیار نزدیکی هستیم و او پیشنهاد داد که من می‌توانم هر زمان که بخواهم با او تماس بگیرم.».

اما به نوشته وال استریت ژورنال، مقامات ژاپنی گفتند که این پیام نگران‌کننده است.

آنها همچنین گفتند: «رئیس جمهور آمریکا نمی‌خواست اختلاف بر سر تایوان، آشتی حاصل شده ماه گذشته با شی جین پینگ را که شامل وعده خرید محصولات کشاورزی بیشتر از کشاورزان آمریکایی آسیب دیده از جنگ تجاری است، به خطر بیندازد.»