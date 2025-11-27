تحلیلگران بازار ارز بر این باورند که قیمت دلار به‌ویژه در کوتاه‌مدت تحت تأثیر متغیر‌های سیاسی و تحولات بین‌المللی خواهد بود. در صورت عدم انتشار خبر‌های سیاسی مؤثر و با تداوم عرضه ارز از سوی بازارساز، قیمت دلار در روز‌های آتی بین ۱۱۳ هزار و ۳۰۰ تومان تا ۱۱۴ هزار و ۳۰۰ تومان نوسان خواهد کرد.

به گزارش تابناک به نقل از اقتصادنیوز؛ تحلیلگران بازار ارز بر این باورند که قیمت دلار به‌ویژه در کوتاه‌مدت تحت تأثیر متغیرهای سیاسی و تحولات بین‌المللی خواهد بود. در صورت عدم انتشار خبرهای سیاسی مؤثر و با تداوم عرضه ارز از سوی بازارساز، قیمت دلار در روزهای آتی بین ۱۱۳ هزار و ۳۰۰ تومان تا ۱۱۴ هزار و ۳۰۰ تومان نوسان خواهد کرد.

بازار طلا، سکه و ارز در حالی معاملات خود را در آخرین روز هفته آغاز می‌کند که روز گذشته شاهد نوسانات جالب‌توجهی در قیمت دلار، طلا و سکه بود. در این میان، قیمت دلار با وجود انتظارات اولیه مبنی بر تأثیر افزایش قیمت بنزین، نوسان قابل توجهی را تجربه نکرد و بازار به‌طور کلی تحت کنترل بازارساز حرکت کرد. این در حالی بود که قیمت طلا و سکه به‌ویژه در پی افزایش اونس جهانی طلا و ورود دلار به کانال‌های بالاتر، روند افزایشی به خود گرفت.

نوسانات دلار: تقاضای کنترل‌شده و اثرات محدود افزایش قیمت بنزین

در معاملات روز چهارشنبه، قیمت دلار با رقم ۱۱۳ هزار و ۳۰۰ تومان آغاز شد و در ادامه، با رشد اندکی در نیمه دوم روز وارد کانال ۱۱۴ هزار تومان شد. این افزایش در نهایت قیمت دلار را به ۱۱۴ هزار و ۲۲۰ تومان رساند. برخلاف برخی پیش‌بینی‌ها که انتظار داشتند افزایش قیمت بنزین اثرات تورمی قابل توجهی بر بازار ارز بگذارد، بازار دلار در واکنش به این خبر بسیار محدود عمل کرد. افزایش قیمت دلار تنها ۲۹۰ تومان نسبت به روز سه‌شنبه داشت و نشان‌دهنده عملکرد کنترل‌شده بازارساز بود که از ورود دلار به کانال‌های بالاتر جلوگیری کرد.

تحلیلگران بازار ارز بر این باورند که قیمت دلار به‌ویژه در کوتاه‌مدت تحت تأثیر متغیرهای سیاسی و تحولات بین‌المللی خواهد بود. در صورت عدم انتشار خبرهای سیاسی مؤثر و با تداوم عرضه ارز از سوی بازارساز، قیمت دلار در روزهای آتی بین ۱۱۳ هزار و ۳۰۰ تومان تا ۱۱۴ هزار و ۳۰۰ تومان نوسان خواهد کرد. به‌علاوه، کارشناسان اقتصادی به شکست سطح مقاومتی ۱۱۴ هزار و ۴۰۰ تومان اشاره می‌کنند که ممکن است در صورت تشدید تنش‌های منطقه‌ای یا کاهش عرضه اسکناس توسط بازارساز، رخ دهد.

روند افزایشی قیمت طلا و سکه: تقویت تقاضا تحت تأثیر دلار و اونس جهانی طلا

در کنار بازار دلار، قیمت طلا و سکه نیز در روز چهارشنبه تحت تأثیر دو عامل عمده به مسیر صعودی خود ادامه داد. اولین عامل، رشد محدود قیمت دلار بود که به‌ویژه در ورود دلار به کانال ۱۱۴ هزار تومان تأثیرگذار بود. عامل دوم، رشد اونس جهانی طلا بود که در روز چهارشنبه در سطح ۴۱۵۲ دلار قرار داشت. این افزایش در قیمت اونس جهانی طلا باعث تقویت تقاضا برای خرید طلا و سکه شد و بازار داخلی نیز واکنش مثبت نشان داد.

به گفته معامله‌گران، تقاضای بالای طلا و سکه در شرایط کنونی باعث شده است که این بازار بیشتر به نوسانات جهانی و قیمت دلار حساس باشد. قیمت سکه امامی در روز چهارشنبه با گپ مثبت ۴۰۰ هزار تومانی در کانال ۱۱۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان آغاز شد و در ادامه تا ۱۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان پیش رفت. اما پس از آن، سکه امامی دچار اصلاح شد و در نهایت با قیمت ۱۱۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بسته شد.

قیمت طلا و سکه در مرزهای مقاومتی: توجه ویژه به تحولات جهانی و داخلی

در ادامه، قیمت طلا نیز تحت تأثیر رشد اونس جهانی طلا به‌ویژه در پی ورود دلار به کانال‌های بالاتر، در مسیر افزایشی قرار گرفت. طلای ۱۸ عیار با عبور از مرز ۱۱ میلیون تومان، به نیمه کانال ۱۱ میلیون تومانی نزدیک شد و سکه امامی نیز با لمس کانال ۱۱۹ میلیون تومان، در سقف کانال ۱۱۸ میلیون تومانی بسته شد. این روند افزایشی نشان‌دهنده حساسیت بالای بازار به تحولات قیمت دلار و اونس جهانی طلا بود.

به‌نظر می‌رسد که بازار طلا و سکه در حال حاضر در یک وضعیت حساس قرار دارد. با توجه به اینکه قیمت‌ها در حال نزدیک شدن به مرزهای مقاومتی هستند، واکنش سریع بازار به هرگونه خبر جدید یا تحولات سیاسی و اقتصادی می‌تواند جهت‌گیری بازار را تغییر دهد. به‌ویژه در شرایطی که اونس جهانی طلا در سطح ۴۱۵۲ دلار قرار دارد، این بازار ممکن است به زودی با تحولات جدیدی روبه‌رو شود.

با توجه به وضعیت کنونی بازار طلا و ارز، به‌نظر می‌رسد که در روزهای آینده شاهد نوسانات محدود در قیمت دلار باشیم. بازار ارز، تحت تأثیر سیاست‌های بازارساز و تحولات سیاسی، همچنان در چارچوب کنترل‌شده باقی خواهد ماند. در این شرایط، دامنه نوسانات دلار بین ۱۱۳ هزار و ۳۰۰ تومان تا ۱۱۴ هزار و ۳۰۰ تومان پیش‌بینی می‌شود.

از سوی دیگر، بازار طلا و سکه تحت تأثیر رشد اونس جهانی طلا و قیمت دلار، احتمالاً روند افزایشی خود را ادامه خواهد داد. قیمت سکه امامی و طلای ۱۸ عیار در حال نزدیک شدن به مرزهای مقاومتی هستند و بازار به‌طور ویژه به تحولات جهانی و داخلی حساس خواهد بود. بنابراین، معامله‌گران باید با دقت بیشتری به تحلیل روند بازار و تغییرات احتمالی در قیمت‌ها توجه کنند.

پیش‌بینی روند قیمت دلار آزاد: مقاومت ۱۱۵ هزار تومان و حمایت ۱۱۳ هزار تومان در روزهای آینده

روز چهارشنبه قیمت دلار آزاد معاملات را با گپ منفی ۶۳۰ تومانی در نرخ ۱۱۳ هزار و ۳۰۰ تومان بازگشایی کرد و در مسیر صعودی در نیمه دوم روز وارد کانال ۱۱۴ هزار تومان شد و تا نرخ ۱۱۴ هزار و ۲۲۰ تومان بالا رفت.

طبق تحلیل‌های فنی اخیر، دلار آزاد در کوتاه‌مدت ممکن است در محدوده‌ی نوسانات قیمتی بین ۱۱۳ هزار تومان به‌عنوان حمایت و ۱۱۵ هزار تومان به‌عنوان مقاومت قرار گیرد. با توجه به رشد قیمتی در روزهای اخیر، احتمال وقوع یک اصلاح قیمت به سمت حمایت ۱۱۳ هزار تومان وجود دارد. در صورتی که این سطح حمایتی شکسته نشود، می‌توان انتظار داشت که دلار آزاد همچنان در مسیر صعودی حرکت کند.

از سوی دیگر، اگر قیمت دلار موفق به عبور از مرز ۱۱۵ هزار تومان شود، امکان حرکت به سمت سطوح بالاتر نیز محتمل است. بر اساس الگوهای قیمتی موجود، چنین حرکتی می‌تواند نشانه‌ای از روند بلندمدت صعودی باشد، اما باید توجه داشت که رسیدن به این سطح مقاومتی با چالش‌هایی همراه است که شامل واکنش بازار و تحلیل‌های تکنیکال خواهد بود.

با در نظر گرفتن نوسانات بازار و رفتار تحلیلگران فنی، دلار آزاد در روزهای آتی در مسیر آزمون مقاومت ۱۱۵ هزار تومان و حمایت ۱۱۳ هزار تومان قرار دارد. در صورتی که بازار به سمت حمایت بازگردد، احتمال تثبیت قیمت در این محدوده وجود خواهد داشت، اما هر گونه شکستن سطوح حمایتی یا مقاومتی می‌تواند باعث ایجاد تغییرات مهم در روند بازار گردد.

پیش‌بینی قیمت طلا: حمایت ۴۱۴۰ دلار و مقاومت ۴۱۸۰ دلار در بازار جهانی

قیمت طلای جهانی که در ابتدای روز چهارشنبه در نرخ ۴۱۶۰ دلار در معامله بود؛ در نیمه اول روز بین محدوده ۴۱۴۷ دلار و ۴۱۶۸ دلار در نوسان بود و در نیمه دوم روز با افزایش تا سطح ۴۱۷۵ دلار بالا رفت و با مسیر نزولی تا نرخ ۴۱۴۱ دلار کاهش یافت و در لحظه نگارش این گزارش درنرخ ۴۱۵۲ دلار در معامله بود.

تحلیلگران تکنیکال پیش‌بینی می‌کنند که قیمت طلای جهانی در کوتاه‌مدت در نوسانات محدوده ۴۱۴۰ دلار به‌عنوان حمایت و ۴۱۸۰ دلار به‌عنوان مقاومت قرار گیرد. با توجه به تغییرات قیمتی اخیر، طلا ممکن است برای چند روز در این کانال قیمت باقی بماند، مگر اینکه حرکت قوی به سمت یکی از این سطوح کلیدی صورت گیرد.

اگر قیمت طلا به بالاتر از سطح ۴۱۸۰ دلار صعود کند، احتمال ادامه روند صعودی به سمت سطوح بالاتر نیز وجود خواهد داشت. برعکس، اگر طلا به سمت حمایت ۴۱۴۰ دلار کاهش یابد و این سطح شکسته شود، ممکن است شاهد روند نزولی بیشتری به سمت سطوح پایین‌تر باشیم.

با توجه به نوسانات اخیر و سطح‌های کلیدی حمایتی و مقاومتی، پیش‌بینی می‌شود که قیمت طلا در روزهای آینده همچنان بین ۴۱۴۰ تا ۴۱۸۰ دلار نوسان کند، مگر اینکه یکی از این سطوح مهم شکسته شود.

پیش‌بینی طلای آبشده: حمایت ۴۹.۳ میلیون تومان و مقاومت ۵۰ میلیون تومان

روز گذشته قیمت طلای آبشده معاملات را با گپ مثبت ۲۳۰ هزار تومانی در نرخ ۴۹ میلیون و ۴۸۰ هزار تومان بازگشایی کرد و در نیمه اول روز در محدوده ۴۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در معامله بود و در نیمه دوم روز با افزایش تا سطح ۴۹ میلیو ن و ۸۰۲ هزار تومان بالا رفت و در نهایت در نرخ ۴۹ میلیون و ۶۴۰ هزار تومان بسته شد. طلای آبشده در لحظه نگارش این گزارش در نرخ ۴۹ میلیون و ۷۷۰ هزار تومان قرار دارد.

تحلیلگران فنی معتقدند که طلای آبشده در کوتاه‌مدت می‌تواند در محدوده‌ای بین ۴۹.۳ میلیون تومان به‌عنوان حمایت و ۵۰ میلیون تومان به‌عنوان مقاومت نوسان داشته باشد. با توجه به حرکت صعودی اخیر و گپ مثبت ابتدایی روز گذشته، احتمال بازگشت به حمایت ۴۹.۳ میلیون تومان در صورت اصلاح قیمتی وجود دارد. در این صورت، چنانچه قیمت موفق به حفظ این سطح حمایتی شود، ممکن است روند صعودی ادامه یابد.

در صورتی که قیمت طلای آبشده از سطح مقاومت ۵۰ میلیون تومان عبور کند، احتمال ادامه حرکت به سمت سطوح بالاتر وجود خواهد داشت. تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که در صورت شکسته شدن این مقاومت، قیمت به سرعت به سمت ۵۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان یا بالاتر حرکت کند. با این حال، در صورت بازگشت به سمت حمایت ۴۹.۳ میلیون تومان، بازار ممکن است دچار تثبیت قیمتی شود.

با توجه به شرایط فعلی بازار و نوسانات اخیر، پیش‌بینی می‌شود که قیمت طلای آبشده در روزهای آتی بین سطوح ۴۹.۳ میلیون تومان و ۵۰ میلیون تومان نوسان کند. شکست هر یک از این سطوح می‌تواند باعث تغییرات قابل توجهی در روند قیمت این کالا باشد.

پیش‌بینی قیمت طلای ۱۸ عیار: حمایت ۱۱.۳ میلیون تومان و مقاومت ۱۱.۶ میلیون تومان

هر گرم طلای ۱۸ عیار معاملات خود را با گپ مثبت ۵۰ هزار تومانی یک کانال بالاتر در نرخ ۱۱ میلیون و ۴۲۲ هزار تومان استارت زد و ادامه معاملات را در نیمه دوم کانال ۱۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان در معامله بود و در پایان روی رقم ۱۱ میلیون و ۴۶۰ هزار تومان قرار گرفت. طلای ۱۸ عیار در لحظه نگارش این گزارش در نرخ ۱۱ میلیون و ۴۸۹ هزار تومان قرار دارد.

تحلیلگران فنی بر این باورند که طلای ۱۸ عیار در کوتاه‌مدت در محدوده‌ای نوسان خواهد داشت که حمایت اصلی آن در سطح ۱۱.۳ میلیون تومان و مقاومت در محدوده ۱۱.۶ میلیون تومان قرار دارد. با توجه به گپ مثبت آغازین و ادامه‌ی حرکت قیمت در نیمه دوم روز گذشته، احتمال دارد که قیمت در کوتاه‌مدت با اصلاحی جزئی به سمت حمایت ۱۱.۳ میلیون تومان بازگردد. این سطح به‌عنوان یک منطقه کلیدی برای حفظ روند صعودی محسوب می‌شود.

در صورتی که قیمت طلا از سطح مقاومت ۱۱.۶ میلیون تومان عبور کند، ممکن است شاهد رشد بیشتر قیمت و رسیدن به سطوح بالاتر، حتی در حدود ۱۱.۸ میلیون تومان باشیم. این روند صعودی به شدت وابسته به حفظ سطح حمایتی و ادامه تقاضا در بازار خواهد بود. در صورتی که قیمت به زیر سطح ۱۱.۳ میلیون تومان کاهش یابد، این نشانه‌ای از اصلاح قیمتی و تغییر روند خواهد بود.

با توجه به نوسانات اخیر و سطوح کلیدی حمایتی و مقاومتی، پیش‌بینی می‌شود که قیمت طلای ۱۸ عیار در روزهای آتی بین ۱۱.۳ میلیون تومان و ۱۱.۶ میلیون تومان نوسان کند. شکستن هر یک از این سطوح می‌تواند جهت‌گیری جدیدی برای بازار رقم بزند و تحولات بیشتری را در پی داشته باشد.

پیش‌بینی قیمت سکه امامی: حمایت ۱۱۸ میلیون تومان و مقاومت ۱۲۰ میلیون تومان در روزهای آینده

روز چهارشنبه قیمت سکه امامی معاملات را با گپ مثبت ۴۰۰ هزار تومانی یک کانال بالاتر در نرخ ۱۱۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان آغاز کرد و با افزایش تا سطح ۱۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان پیش رفت و با تغییر روند نزولی شد و تا نرخ ۱۱۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان کاهش یافت. سکه امامی با دیگر در مسیر صعودی قرار گرفت و تا کف کانال ۱۱۹ میلیون و تومان بالا رفت و در پایان روی رقم ۱۱۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان قرار گرفت.

معامله‌گران فنی پیش‌بینی می‌کنند که سکه امامی در کوتاه‌مدت در یک بازه نوسانی میان ۱۱۸ میلیون تومان به‌عنوان حمایت و ۱۲۰ میلیون تومان به‌عنوان مقاومت قرار خواهد داشت. با توجه به گپ مثبت ابتدایی و روند صعودی در نیمه دوم روز چهارشنبه، احتمال حرکت قیمت به سمت سطح حمایتی ۱۱۸ میلیون تومان وجود دارد. اگر این سطح حفظ شود، روند صعودی مجدداً ادامه خواهد یافت، اما در صورت کاهش بیشتر، سطح ۱۱۷ میلیون تومان می‌تواند به‌عنوان حمایت بعدی مطرح باشد.

اگر قیمت سکه امامی موفق به عبور از مقاومت ۱۲۰ میلیون تومان شود، احتمال صعود بیشتر به سمت ۱۲۱ میلیون تومان یا حتی بالاتر وجود خواهد داشت. این صعود به شدت به وضعیت تقاضا و واکنش بازار به سطوح حمایتی و مقاومتی بستگی دارد. برعکس، اگر قیمت به زیر سطح ۱۱۸ میلیون تومان برسد، ممکن است روند نزولی آغاز شود و سکه امامی در مسیر تثبیت یا کاهش بیشتری قرار گیرد.

با توجه به نوسانات اخیر و تحلیل‌های فنی، پیش‌بینی می‌شود که قیمت سکه امامی در روزهای آتی بین سطوح حمایتی ۱۱۸ میلیون تومان و مقاومتی ۱۲۰ میلیون تومان نوسان کند. شکست یکی از این سطوح می‌تواند روند بازار را تغییر داده و حرکت جدیدی را در پی داشته باشد.

قیمت نیم‌سکه معاملات خود را با گپ منفی ۴۰۰ هزار تومانی در نرخ ۶۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان استارت زد و با کاهش تا ۶۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان پایین آمد و در پایان روی رقم ۶۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان قرار گرفت.

قیمت ربع سکه معاملات خود را با گپ مثبت ۶۰۰ هزار تومانی یک کانال بالاتر در نرخ ۳۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان استارت زد و با کاهش تا ۳۵ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان عقب‌نشینی کرد و در نهایت در نرخ ۳۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بسته شد.

هر سکه گرمی معاملات خود را با گپ مثبت ۲۰۰ هزار تومانی در نرخ ۱۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان آغاز کرد و در همین محدوده در معامله بود.