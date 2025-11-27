هدف دولت از اصلاح قیمت بنزین مهار تورم است

به گزارش تابناک؛ محمدجعفر قائمپناه چهارشنبهشب در برنامه تلویزیونی "گفتوگو" شبکه استانی بوشهر با اشاره به وضعیت بنزین و نقش آن در کسری بودجه اظهار کرد: ما در سالهای گذشته حدود ۶ میلیارد دلار بنزین صادر میکردیم، اما امروز به دلیل افزایش مصرف، همین میزان را باید وارد کنیم. این رقم معادل ۶۰۰ هزار میلیارد تومان است؛ که عددی برابر با کل بودجه عمرانی کشور است.
وی تأکید کرد: واردات گسترده بنزین موجب تشدید تورم میشود و فشار اصلی آن بر اقشار کمدرآمد وارد خواهد شد؛ از همین رو دولت ناچار شده بخشی از چرخه معیوب مصرف و یارانه را اصلاح کند.
معاون امور اجرایی رئیسجمهور درباره سازوکار جدید بنزین توضیح داد: طبق مصوبه دولت، قیمت بنزین سهمیهای تغییری نکرده و برای خودروهای شخصی همچنان ثابت است. اما قیمت بنزین کارت جایگاه از ۳۰ هزار ریال به ۵۰ هزار ریال افزایش یافته است.
وی ادامه داد: همچنین تمام خودروهای دولتی به تعداد حدود ۱۸۰ هزار دستگاه موظف شدند بنزین ۵۰ هزار ریالی مصرف کنند و این افزایش از محل بودجه خود دستگاهها مدیریت میشود.
قائمپناه درباره خودروهای وارداتی و پلاک جدید نیز گفت: این خودروها از ابتدا بنزین آزاد با نرخ جدید را دریافت خواهند کرد.
قائمپناه با تاکید بر اینکه یک ریال از درآمد حاصل از اصلاح قیمت بنزین نباید وارد خزانه دولت شود، اظهار کرد: این منابع به طور کامل برای تقویت طرح کالابرگ و حمایت از معیشت مردم هزینه خواهد شد.
وی افزود: در دوره قبل حدود ۵۰۰ همت برای کالابرگ هزینه شده بود، اما دولت جدید تاکنون در چهار مرحله، ۱۱۰۰ همت کالابرگ به مردم اختصاص داده است.
قائمپناه اظهار کرد: طبق دستور رئیسجمهور، مرحله جدید کالابرگ طی روزهای آینده برای هفت دهک اول جامعه که بیشترین فشار معیشتی را تحمل میکنند، فعال خواهد شد.
در روز ششم آذر، به گفته قائمپناه، اقلام اساسی مانند گوشت، مرغ، برنج، ماکارونی، روغن، حبوبات و پنیر با استفاده از کالابرگ قابل تأمین است تا امنیت غذایی خانوارها حفظ و اثر تورمی ناشی از افزایش هزینهها کاهش یابد.