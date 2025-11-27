میلی صفحه خبر لوگو بالا
هدف دولت از اصلاح قیمت بنزین مهار تورم است

معاون امور اجرایی رئیس‌جمهور گفت: مدیریت مصرف انرژی، اصلاح قیمت بنزین و تقویت طرح کالابرگ به‌عنوان مهم‌ترین راهکارهای کاهش فشار معیشتی و تورم بر مردم است.
هدف دولت از اصلاح قیمت بنزین مهار تورم است

به گزارش تابناک؛ محمدجعفر قائم‌پناه چهارشنبه‌شب در برنامه تلویزیونی "گفت‌و‌گو" شبکه استانی بوشهر با اشاره به وضعیت بنزین و نقش آن در کسری بودجه اظهار کرد: ما در سال‌های گذشته حدود ۶ میلیارد دلار بنزین صادر می‌کردیم، اما امروز به دلیل افزایش مصرف، همین میزان را باید وارد کنیم. این رقم معادل ۶۰۰ هزار میلیارد تومان است؛ که عددی برابر با کل بودجه عمرانی کشور است.

وی تأکید کرد: واردات گسترده بنزین موجب تشدید تورم می‌شود و فشار اصلی آن بر اقشار کم‌درآمد وارد خواهد شد؛ از همین رو دولت ناچار شده بخشی از چرخه معیوب مصرف و یارانه را اصلاح کند.

معاون امور اجرایی رئیس‌جمهور درباره سازوکار جدید بنزین توضیح داد: طبق مصوبه دولت، قیمت بنزین سهمیه‌ای تغییری نکرده و برای خودرو‌های شخصی همچنان ثابت است. اما قیمت بنزین کارت جایگاه از ۳۰ هزار ریال به ۵۰ هزار ریال افزایش یافته است.

وی ادامه داد: هم‌چنین تمام خودرو‌های دولتی به تعداد حدود ۱۸۰ هزار دستگاه موظف شدند بنزین ۵۰ هزار ریالی مصرف کنند و این افزایش از محل بودجه خود دستگاه‌ها مدیریت می‌شود.

قائم‌پناه درباره خودرو‌های وارداتی و پلاک جدید نیز گفت: این خودرو‌ها از ابتدا بنزین آزاد با نرخ جدید را دریافت خواهند کرد.

قائم‌پناه با تاکید بر اینکه یک ریال از درآمد حاصل از اصلاح قیمت بنزین نباید وارد خزانه دولت شود، اظهار کرد: این منابع به طور کامل برای تقویت طرح کالابرگ و حمایت از معیشت مردم هزینه خواهد شد.

وی افزود: در دوره قبل حدود ۵۰۰ همت برای کالابرگ هزینه شده بود، اما دولت جدید تاکنون در چهار مرحله، ۱۱۰۰ همت کالابرگ به مردم اختصاص داده است.

قائم‌پناه اظهار کرد: طبق دستور رئیس‌جمهور، مرحله جدید کالابرگ طی روز‌های آینده برای هفت دهک اول جامعه که بیشترین فشار معیشتی را تحمل می‌کنند، فعال خواهد شد.

در روز ششم آذر، به گفته قائم‌پناه، اقلام اساسی مانند گوشت، مرغ، برنج، ماکارونی، روغن، حبوبات و پنیر با استفاده از کالابرگ قابل تأمین است تا امنیت غذایی خانوار‌ها حفظ و اثر تورمی ناشی از افزایش هزینه‌ها کاهش یابد.

ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۶
0
5
پاسخ
واقعا دولت مردم رو چی فرض کرده ؟ گران کردن بنزین خودش باعث گرانتر شدن کالاها و تورم است . دولت همه چیز را چند برابر کرده و حالا افتاده به جان بنزین که ان را هم گران کند
حسین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۶
0
5
پاسخ
جالبه میان با افزایش نرخ ارز تورم ایجاد میکنن بعد مظلوم نمایی میکنن که چقدر داریم یارانه میدیم یارانه رو قشر کارگر و کارمند دارن به شما میدن با حقوق 200 دلاری کار میکنن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۶
0
2
پاسخ
جک جدیده؟کل تئوری های علم اقتصاد رو بردن زیر سوال؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۶
0
1
پاسخ
ظاهرا بالا بردن تورم خواست دولت است. وگرنه چنين تصميم تورم زايي را نميگرفتند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۶
0
1
پاسخ
در شرایط جدید هزینه بنزین برای یک فرد عادی که ماهی 160 لیتر بنزین سهمیه ای استفاده کنه معادل 390 هزار تومن در ماه هست و تغییری نکرده. اما اصل مهار تورم بعد از این افزایش هست که میبایست با نظارت دقیق مانع از گرانی های بی دلیل و بی ربط شد و از فرصت طلبی سودجوها جلوگیری کرد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۶
0
0
پاسخ
اگز دولت با گران کردن کالاها دست به جیب مردم میکرده تا هزینه هاشو جبران کنه حالا با گران کردن بنزین دیگر نباید کالایی آنچنان گران بشود چون دولت هزینه هاشو از گران کردن بنزین در میاره ، ولی اگه رها کنه یا طمع کنه دوباره کالاها شدید گران شود یعنی گرانی بنزین با کاهش ارزش پول خنثی شده و روز از نو روزی از نو الانم این چرخه چندین دهه هست تکرار شده و ته خط فشار اقتصادی هستیم و خط قرمز به مشکل در تامین نون خالی رسیده
