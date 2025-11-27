به گزارش تابناک به نقل از همشهری؛ روزنامه همشهری در اینباره با حجتالاسلام علی سرلک، کارشناس مذهبی گفتوگو کرده است.
حجتالاسلام علی سرلک درباره چرایی رواج شیوه متفاوت و عجیب مجالس ترحیم و سوگواریهای تازه گفت: «حالا اصل ماجرا این است که زمانی فرد با هر جایگاه خانوادگی و اجتماعی از دنیا میرود برابر سنتهایی که در جامعه نهادینه شده با ۳ هدف مراسم ترحیم و یادبودی برگزار میشود؛ یکی اینکه بازماندگان و مهمانان مراسم در باب عاقبت انسان و زندگی دنیوی دچار تفکر و تامل شوند. دوم اینکه امیدی برای بازماندگان پدید آید و در نهایت هم یاد خیر و نیکی از فرد متوفی انجام شود.»
بهگفته این فعال فرهنگی «مراسمی غیر از شرع و عرف بهمنزله محرومیت از این ۳ ظرفیت مؤثر است. ماهیت این مراسم ختم را دچار دگردیسی کنیم، در واقع خودمان را از این ظرفیت محروم کردهایم. ما رقص سماع یا هر اتفاق دیگری را میتوانیم در جای دیگری تجربه کنیم، اما وقتی جلسه ختم با یک کارکرد سهگانه اجتماعی، عاطفی و عبرتی به سمت دگردیسیهای هویتی و فرمی میبریم، باید بدانیم که یک بخش از فرهنگمان را حذف میکنیم و خودمان را از داشتههایمان محروم میکنیم.»
او در رابطه با امکان تغییر فرهنگ به واسطه رواج تولید محتواهای خاص در شبکههای اجتماعی، توضیح داد: «اصل قصه این است که فرهنگ ما یک تعریفی دارد، پس باید بدانیم که فرهنگ ممکن است تغییر کند. انسان موجود عجیبی است و میتواند در موقعیتهای گوناگون دچار تغییر شود.»
سرلک تأکید کرد: «باید گفت که این تفاوتها و تغییرها میتوانند اصالتها و ریشهها را دچار تغییر کنند. مجلس ختم به اندازه خود کافی است و کاربرد دارد؛ هم بازماندگان را آرام میکند و هم برای شرکتکنندگان عبرت است، بنابراین چرا باید برخی دست به دستکاری این مراسم بزنند.»