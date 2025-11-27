کیهان از مرعشی و محسن هاشمی عذرخواهی کرد

به گزارش تابناک؛ روزنامه کیهان نوشت:حسین مرعشی، دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی با ارسال نامه‌ای اظهار کرد: پیرو مطلب منتشر شده در صفحه اول آن روزنامه در تاریخ ٣ آذرماه ١٤٠٢ با عنوان «بانک‌های خصوصی در انحصار اصلاح‌طلبان» که در متن آن درباره بانک ایران‌زمین آمده بود؛ «این بانک (ایران‌زمین) که با ارتقاء مؤسسه اعتباری مولی‌الموحدین تبدیل به بانک شد وابسته به حسین مرعشی، دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی و از بستگان سببی خاندان هاشمی‌رفسنجانی است»، لازم به توضیح است که تعاونی مالی- اعتباری مولی‌الموحدین که ابتدا از استان خراسان آغاز به کار کرد و بعد‌ها به تاسیس بانک ایران‌زمین منجر شد، مجموعه‌ای کاملاً متفاوت و بی‌ارتباط با خیریه مولی‌الموحدین استان کرمان بوده و هست، ضمن اینکه یادآور می‌شود؛ خیریه مذکور نیز تاکنون هیچ‌گونه فعالیتی در حوزه‌های پولی و بانکی نداشته و ندارد.

بدیهی است که بین اینجانب و بانک ایران‌زمین نیز هیچ‌گونه رابطه سازمانی یا کاری برقرار نبوده و نمی‌باشد.

کیهان: از کم‌دقتی که منجر به اشتباه در تشابه اسمی شده بود پوزش می‌خواهیم و گفتنی است که آقای محسن هاشمی نیز در تماس تلفنی با کیهان به خبر یاد شده انتقاد کرده بود.