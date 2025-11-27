میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

آتش سوزی گسترده در جنگل ابر شاهرود / موج آتش در جنگل هیرکانی عادی نیست

به گفته مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری سمنان جنگل هیرکانی ابر در محدوده مرز شاهرود و استان گلستان دچار آتش‌سوزی گسترده شده است.
کد خبر: ۱۳۴۲۵۲۴
| |
314 بازدید

آتش سوزی گسترده در جنگل ابر شاهرود / موج آتش در جنگل هیرکانی عادی نیست

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری سمنان گفت: ۱۰ هکتار جنگل هیرکانی ابر در شمال شاهرود و محدوده مرز استان‌های سمنان و گلستان و به احتمال ۹۵ درصد به دلیل عامل انسانی دچار آتش‌سوزی گسترده شده است.

علیرضا رهایی عصر چهارشنبه افزود: اینکه آتش‌سوزی به طور عمد یا غیرعمد رخ داده است باید از سوی کارشناسان بررسی و اظهار نظر شود.

وی بیان کرد: بالگرد برای مهار آتش‌سوزی درخواست شد، اما به دلیل تاریکی هوا، امشب امکان استفاده از بالگرد وجود ندارد و محل آبگیری و زمینه‌سازی فنی برای پرواز با روشن شدن هوا مهیا شده است.

وی ادامه داد: آتش‌سوزی حوالی ساعت ۱۱ صبح در جنگل ابر شاهرود هم‌مرز با شیرین آباد گلستان گزارش شد که با توجه صعب‌العبور بودن مسیر رسیدن به محل آتش‌سوزی، یگان حفاظت اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری سمنان پس از سه ساعت پیاده‌روی به محل حادثه رسیدند و هم اکنون فرماندار ویژه شاهرود و یگان حفاظت محیط‌زیست سمنان، نیروی محلی و بومی برای کمک در مهار آتش در محل حضور دارند.

وی بیان کرد: محل آتش‌سوزی پوشیده از لاش برگ است برای مهار آتش‌سوزی تلاش می‌شود.

دورنمایی از وضعیت آتش سوزی در جنگل ابر

موج آتش‌سوزی‌ جنگل‌های هیرکانی عادی نیست/ احتمال شروع آتش‌سوزی با ریزپرنده

در این حال، فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان سمنان دقایقی پیش به خبرنگار شرق خبر داد که آتش جنگل ابر مهار و به طور کامل خاموش شد.

مهدی لهردی، فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان سمنان از خاموش شدن آتش این محدوده خبر داده و می‌گوید: این موج آتش‌سوزی در جنگل‌های هیرکانی عادی نیست.

مهدی لهردی فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان سمنان گفت: موج آتش‌سوزی‌ها که اخیرا در جنگل‌های هیرکانی شروع شده است، عادی و اتفاقی نیست. به نظرم اینها عمدی است و حتی فکر می‌کنم ممکن است شروع آتش‌سوزی از طریق ریزپرنده یا پهپاد باشد.

۱۰ هکتار از ابر سوخت

مهدی لهردی در گفت‌‌وگو با شرق با اشاره به اینکه آتش جنگل ابر که بعدازظهر امروز شروع شده بود با مشارکت محیط‌بانان و جنگل‌بانان مهار شد، درباره وسعت عرصه سوخته شده در جنگل ابر شاهرود سمنان می‌گوید: «حدود ۱۰ هکتار از جنگل ابر دچار حریق شد.»

آتش‌سوزی ابر عمدی است

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست در پاسخ به این پریش که عامل آتش‌سوزی در جنکل ابر چه بوده است؟ می‌گوید: «آتش‌سوزی امروز در جنگل ابر عمدی و انسانی است. چون این منطقه در محدوده‌ای است که نه گردشگر به آنجا می‌رود نه شکارچی و نه حتی بحث تصرف زمین مطرح است.»

لهردی با اشاره به آتش‌سوزی‌های متعدد در بخش‌های مختلف جنگل‌های هیرکانی در استان‌های مازندران، گلستان و آذربایجان شرقی طی روزهای گذشته، تاکید می‌کند: «موج آتش‌سوزی‌ها که اخیرا در جنگل‌های هیرکانی شروع شده است، به نظر من عادی و اتفاقی نیست. من فکر می‌کنم اینها عمدی است و حتی ممکن است شروع آتش‌سوزی از طریق ریز پرنده  یا پهپاد بوده باشد.»

 

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
شاهرود جنگل ابر آتش سوزی آتش سوزی جنگل
از ایران تا عربستان؛ نگاهی به توسعه، فرهنگ و تاریخ/ ساختن جنگل در ریاض، سوختن جنگل در الیت
آبروی تأمین اجتماعی به حراج گذاشته شد/ ​سلامت بازنشستگان، قربانی بی‌مسئولیتی سالاری!
عکس: هدیه خاص صداوسیما به بازدیدکنندگان ساختمان شیشه ای!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
آتش‌سوزی جنگل‌های دیزمار در جلفا
سه مسئول درباره آتش‌سوزی الیت گفتند چیزی نیست؛ رسانه‌ها بزرگ‌نمایی می‌کنند!
جنگل‌های «درازنو» گلستان هم درگیر آتش است
بحران جنگل‌های هیرکانی و بی‌تفاوتی مسئولان
افزایش ۱۲ درصدی آتش‌سوزی در جنگل‌ها و مراتع کشور
تصاویر هوایی حریق جنگل‌های الیت از داخل کابین هلی کوپتر
آتش سوزی در بیستون مهار شد
لحظات اطفای حریق جنگل الیت توسط هواپیماهای ترکیه
واکنش عجیب مقام دولتی به آتش سوزی جنگل الیت
تصاویر: عملیات اطفاء حریق جنگل ابر شاهرود
آتش‌سوزی شدید در جنگل ابر/ اعزام نیروهای ارتش و سپاه
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا از سهمیه بندی جدید بنزین رضایت دارید؟
الی گشت
آخرین اخبار
طنین فقر در گسترده‌ترین استان ایران؛ مسکن، رویایی دور برای کرمانی‌ها/چه کسی پاسخگوی ۳۲ سال انتظار مسکن است؟
طارمی به رئال مادرید گل زد + عکس
آتش سوزی گسترده در جنگل ابر شاهرود / موج آتش در جنگل هیرکانی عادی نیست
عراقچی: اصلاً فرآیند مذاکره واقعی وجود ندارد!
گاف بزرگ پوستر النصری‌ها؛ حردانی کنار رونالدو! + عکس
آمارهای آمریکا از کودکانی که در فضای مجازی مورد تماس نامناسب قرار گرفته‌اند/مراقب شکارچیان سایبری بچه‌ها باشیم!
ایفای نقش عربستان در مذاکرات ایران و آمریکا؛ عراقچی: به ریاض اطمینان داریم
گرین کارت به داد ویزای آمریکای قلعه‌نویی رسید!
محسن رضایی: خودتان را برای روز موعود آماده کنید
تیراندازی در نزدیکی کاخ سفید / شلیک به گارد ملی
لیلا اوتادی از شمایل جدیدش رونمایی کرد
توضیح درباره صدای انفجار در برخی مناطق اهواز
ماجرای خبر آتش زدن یک پمپ بنزین در شیراز
دیدار و گفتگوی عراقچی با وزیر خارجه فرانسه در پاریس
تصاویر تلخ خواننده جوان ایران که درگذشت
به‌زودی نخستین استاندار زن کشور معرفی می‌شود
ارتش تأیید کرد؛ عبور جنگنده از آسمان تهران
حضرتی: ابلاغیه رهبری درباره حجاب به دولت رسیده
دیجی کالا به نام بلک فرایدی، قیمت کالاها را افزایش داد
افزایش قیمت بنزین تصویب شد/ تصمیم مهم دولت برای مالکان «خودرو‌های خارجی وارداتی» و «نوشماره داخلی» / هر ۹۰ روز یک نرخ جدید در جایگاه؟
عراقچی گفت من را مظلوم گیر آورده اید؟! /طرفدار مذاکره بدون پیش‌شرط با آمریکا هستم/ ناچار هستیم از دولت پزشکیان حمایت کنیم
سخنان تند عراقچی علیه اسرائیل و آمریکا در قلب اروپا
بیانیه سپاه در پی شهادت فرمانده ارشد حزب‌الله
ترامپ: شاید اتفاق خوبی در حال رخ دادن باشد
موسی (ع) بار دیگر دریای سرخ را می‌شکافد؛ عربستان و مصر، اسرائیل را حذف می‌کنند!
محسن رضایی: آمریکایی‌ها به تهران خواهند آمد
کنسرت پرحاشیه پسر مهران مدیری در تورنتو کانادا
بیانیه حزب‌الله پس از شهادت فرمانده ایرانی تبار
الجزیره؛ نبرد ایران و اسرائیل نزدیک است
قهرمان پرورش اندام ایران با آهنگ داریوش روی صحنه رفت!
افزایش قیمت بنزین تصویب شد/ تصمیم مهم دولت برای مالکان «خودرو‌های خارجی وارداتی» و «نوشماره داخلی» / هر ۹۰ روز یک نرخ جدید در جایگاه؟  (۲۴۵ نظر)
اعتراض شدید مداح اهل بیت به فردوسی پور را ببینید  (۱۲۴ نظر)
به‌زودی نخستین استاندار زن کشور معرفی می‌شود  (۹۱ نظر)
ویدیوی جنجالی آرمین سهرابیان با مشروب و هایده!  (۸۶ نظر)
کنسرت پرحاشیه پسر مهران مدیری در تورنتو کانادا  (۸۶ نظر)
یک روحانی: مردم تهران! تکلیف‌تان را معلوم کنید؛ طرفدار که هستید؟! / لباس خواب‌تان را در خیابان نپوشید  (۸۳ نظر)
نفس برآمد و "کار" از تو برنمی‌آید؛ تهران در بند آلودگی/کودکان قربانیان بی‌گناه  (۸۳ نظر)
فیلم سینمایی «سحر امامی» ساخته می‌شود  (۷۵ نظر)
آتش به جان هیرکانی؛ نبردی نفس‌گیر در ارتفاعات الیت  (۷۴ نظر)
جمع آوری فرش‌های مالک آینده از حرم حضرت عباس؟  (۶۹ نظر)
هواپیماهای آبپاش ترکیه به جنگل های الیت رسیدند  (۶۹ نظر)
دلیل تعطیل نشدن مدارس تهران مشخص شد  (۶۸ نظر)
ویدیوی خبرساز مجری وهابی خطاب به فردوسی پور  (۶۲ نظر)
سقفی برای پرداخت مهریه تعیین نکرده‌ایم / به دنبال حبس زدایی هستیم  (۵۹ نظر)
از ایران تا عربستان؛ نگاهی به توسعه، فرهنگ و تاریخ/ ساختن جنگل در ریاض، سوختن جنگل در الیت  (۵۳ نظر)
tabnak.ir/005dFc
tabnak.ir/005dFc