آتش سوزی گسترده در جنگل ابر شاهرود / موج آتش در جنگل هیرکانی عادی نیست

به گفته مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری سمنان جنگل هیرکانی ابر در محدوده مرز شاهرود و استان گلستان دچار آتش‌سوزی گسترده شده است.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری سمنان گفت: ۱۰ هکتار جنگل هیرکانی ابر در شمال شاهرود و محدوده مرز استان‌های سمنان و گلستان و به احتمال ۹۵ درصد به دلیل عامل انسانی دچار آتش‌سوزی گسترده شده است.

علیرضا رهایی عصر چهارشنبه افزود: اینکه آتش‌سوزی به طور عمد یا غیرعمد رخ داده است باید از سوی کارشناسان بررسی و اظهار نظر شود.

وی بیان کرد: بالگرد برای مهار آتش‌سوزی درخواست شد، اما به دلیل تاریکی هوا، امشب امکان استفاده از بالگرد وجود ندارد و محل آبگیری و زمینه‌سازی فنی برای پرواز با روشن شدن هوا مهیا شده است.

وی ادامه داد: آتش‌سوزی حوالی ساعت ۱۱ صبح در جنگل ابر شاهرود هم‌مرز با شیرین آباد گلستان گزارش شد که با توجه صعب‌العبور بودن مسیر رسیدن به محل آتش‌سوزی، یگان حفاظت اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری سمنان پس از سه ساعت پیاده‌روی به محل حادثه رسیدند و هم اکنون فرماندار ویژه شاهرود و یگان حفاظت محیط‌زیست سمنان، نیروی محلی و بومی برای کمک در مهار آتش در محل حضور دارند.

وی بیان کرد: محل آتش‌سوزی پوشیده از لاش برگ است برای مهار آتش‌سوزی تلاش می‌شود.

دورنمایی از وضعیت آتش سوزی در جنگل ابر

موج آتش‌سوزی‌ جنگل‌های هیرکانی عادی نیست/ احتمال شروع آتش‌سوزی با ریزپرنده

در این حال، فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان سمنان دقایقی پیش به خبرنگار شرق خبر داد که آتش جنگل ابر مهار و به طور کامل خاموش شد.

مهدی لهردی، فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان سمنان از خاموش شدن آتش این محدوده خبر داده و می‌گوید: این موج آتش‌سوزی در جنگل‌های هیرکانی عادی نیست.

مهدی لهردی فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان سمنان گفت: موج آتش‌سوزی‌ها که اخیرا در جنگل‌های هیرکانی شروع شده است، عادی و اتفاقی نیست. به نظرم اینها عمدی است و حتی فکر می‌کنم ممکن است شروع آتش‌سوزی از طریق ریزپرنده یا پهپاد باشد.

۱۰ هکتار از ابر سوخت

مهدی لهردی در گفت‌‌وگو با شرق با اشاره به اینکه آتش جنگل ابر که بعدازظهر امروز شروع شده بود با مشارکت محیط‌بانان و جنگل‌بانان مهار شد، درباره وسعت عرصه سوخته شده در جنگل ابر شاهرود سمنان می‌گوید: «حدود ۱۰ هکتار از جنگل ابر دچار حریق شد.»

آتش‌سوزی ابر عمدی است

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست در پاسخ به این پریش که عامل آتش‌سوزی در جنکل ابر چه بوده است؟ می‌گوید: «آتش‌سوزی امروز در جنگل ابر عمدی و انسانی است. چون این منطقه در محدوده‌ای است که نه گردشگر به آنجا می‌رود نه شکارچی و نه حتی بحث تصرف زمین مطرح است.»

لهردی با اشاره به آتش‌سوزی‌های متعدد در بخش‌های مختلف جنگل‌های هیرکانی در استان‌های مازندران، گلستان و آذربایجان شرقی طی روزهای گذشته، تاکید می‌کند: «موج آتش‌سوزی‌ها که اخیرا در جنگل‌های هیرکانی شروع شده است، به نظر من عادی و اتفاقی نیست. من فکر می‌کنم اینها عمدی است و حتی ممکن است شروع آتش‌سوزی از طریق ریز پرنده یا پهپاد بوده باشد.»