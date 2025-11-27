میلی صفحه خبر لوگو بالا
عکس: آتش‌سوزی در برج‌های مسکونی هنگ‌کنگ

در پی آتش‌سوزی گسترده‌ای که چندین برج مسکونی در منطقه «تای پو» را دربر گرفته، دست‌کم ۳۶ نفر جان باختند. بنا بر اعلام مقام‌های محلی، ۲۷۹ نفر همچنان مفقود هستند و ده‌ها نفر به بیمارستان منتقل شده‌اند.

عکس بین الملل هنگ کنگ آتش‌سوزی گسترده برج های مسکونی
