عکس: آتشسوزی در برجهای مسکونی هنگکنگ
در پی آتشسوزی گستردهای که چندین برج مسکونی در منطقه «تای پو» را دربر گرفته، دستکم ۳۶ نفر جان باختند. بنا بر اعلام مقامهای محلی، ۲۷۹ نفر همچنان مفقود هستند و دهها نفر به بیمارستان منتقل شدهاند.
