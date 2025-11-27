به گزارش تابناک به نقل از ورزش سه، تیم فوتبال النصر عربستان در پنجمین هفته مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا، امشب میهمان استقلال تاجیکستان بودند و در نهایت توانستند با برد قاطع ۰-۴ به نتایج خوب خود ادامه دهند. النصری‌ها که پیش از این صعودشان را قطعی کرده بودند، حالا با آمار خارق العاده ۵ برد، ۱۷ گل زده و فقط یک گل خورده برای همه حریفان بعدی هم خط و نشان می‌کشند.

در عین حال، پیش از این بازی، برخی صفحات هواداری منتسب به تیم عربستانی مرتکب اشتباهی باورنکردنی شدند. در واقع آنها حریف تیم النصر را اشتباه گرفتند و سراغ استقلال تهران رفتند!

در پوستری که این صفحات منتشر کردند تصویری از کریستیانو رونالدو کاپیتان النصر در کنار صالح حردانی کاپیتان استقلال تهران منتشر شد. این در حالی است که استقلال دوشنبه حریف یاران رونالدو بوده است. ضمن اینکه این دو استقلال دارای دو رنگ پیراهن متفاوت آبی و قرمز هستند و هواداران عربستان حتی متوجه این تفاوت هم نشده بودند.

حالا که صحبت از استقلال تاجیکستان شده، این هم ناگفته نماند که الزورا عراق، رقیب این تیم برای کسب جایگاه دوم جدول گروه D و صعود به دور بعدی است.