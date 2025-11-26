میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

گرین کارت به داد ویزای آمریکای قلعه‌نویی رسید!

یک اتفاق مهم در روند گرفتن ویزای آمریکا برای امیرقلعه نویی افتاده است.
کد خبر: ۱۳۴۲۵۱۸
| |
786 بازدید
گرین کارت به داد ویزای آمریکای قلعه‌نویی رسید!

به گزارش تابناک به نقل از فوتبالی، فدراسیون فوتبال ایران قصد داشت با تیمی ۹ نفره متشکل از مربیان و مدیران راهی مراسم قرعه کشی جام جهانی ۲۰۲۶ شود.

با این حال عدم صدور ویزای آمریکا برای نفراتی مثل مهدی تاج، هدایت الله ممبینی، سعید الهویی و مهدی خراطی و همچنین مهدی ملک آباد، باعث شده فدراسیون قید حضور در مراسم قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶ را بزند و طبق اعلام فدراسیون فوتبال تنها راهی که می‌تواند نمایندگان ایران را مسافر جام جهانی کند، صدور ویزای همه آنهاست که البته نشان می دهد از ایران هیچ کس در مراسم قرعه کشی حاضر نخواهد شد.

نکته جالب اینکه امیر قلعه‌نویی یکی از افرادی است که مشکلی برای سفر به امریکا ندارد. جدا از اینکه حضور سرمربیان تیمهای مختلف در مراسم قرعه‌کشی جام جهانی، اهمیت زیادی برای فیفا دارد، سابقه داشتن گرین کارت امیر قلعه‌نویی باعث شد علیرغم آنکه اعتبار گرین کارت سرمربی تیم ملی، تمام شده بود، او بدون مشکل خاصی ویزای امریکا را دریافت کند.

هرچند که صدور این ویزا هم خیلی در اصل ماجرا تفاوتی ایجاد نمی‌کند چون همانطور که گفتیم، در صورتی که ویزای کلیه نمایندگان و حتی یک نفر از کاروان ایران صادر نشود، خبری از سفر ۹ نماینده ایران به امریکا برای حضور در قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶  نخواهد بود.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
فدراسیون فوتبال جام جهانی ویزا ویزای آمریکا مهدی تاج قلعه نویی گرین کارت قرعه کشی جام جهانی آمریکا
از ایران تا عربستان؛ نگاهی به توسعه، فرهنگ و تاریخ/ ساختن جنگل در ریاض، سوختن جنگل در الیت
آبروی تأمین اجتماعی به حراج گذاشته شد/ ​سلامت بازنشستگان، قربانی بی‌مسئولیتی سالاری!
عکس: هدیه خاص صداوسیما به بازدیدکنندگان ساختمان شیشه ای!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
فردوسی‌پور ترکیب تیم‌ملی در جام جهانی را لو داد
موضع تقابلی فدراسیون فوتبال با آمریکا بر سر ویزا
ایران در سید دوم قرعه‌کشی جام جهانی/ ۷ بازی تا فینالیست شدن
تیم‌ملی در سراشیبی؛ نگرانی برای خرداد ۲۰۲۶!
توضیح تاج درباره موضوع ویزای آمریکا
آمریکا ویزا نداد، تاج از اینفانتینو کمک خواست
عراقچی پیگیر روادید آمریکا برای قرعه‌کشی جام جهانی
از تاج و نبی تا عراقچی؛ جام‌جهانی سیاسی یا سیاست پیشگیری از سنگ‌اندازی آمریکا
عکس: مهدی تاج با عصا کنار ملی‌پوشان فوتبال
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا از سهمیه بندی جدید بنزین رضایت دارید؟
الی گشت
به‌زودی نخستین استاندار زن کشور معرفی می‌شود
حضرتی: ابلاغیه رهبری درباره حجاب به دولت رسیده
ارتش تأیید کرد؛ عبور جنگنده از آسمان تهران
دیجی کالا به نام بلک فرایدی، قیمت کالاها را افزایش داد
افزایش قیمت بنزین تصویب شد/ تصمیم مهم دولت برای مالکان «خودرو‌های خارجی وارداتی» و «نوشماره داخلی» / هر ۹۰ روز یک نرخ جدید در جایگاه؟
عراقچی گفت من را مظلوم گیر آورده اید؟! /طرفدار مذاکره بدون پیش‌شرط با آمریکا هستم/ ناچار هستیم از دولت پزشکیان حمایت کنیم
سخنان تند عراقچی علیه اسرائیل و آمریکا در قلب اروپا
بیانیه سپاه در پی شهادت فرمانده ارشد حزب‌الله
ترامپ: شاید اتفاق خوبی در حال رخ دادن باشد
موسی (ع) بار دیگر دریای سرخ را می‌شکافد؛ عربستان و مصر، اسرائیل را حذف می‌کنند!
محسن رضایی: آمریکایی‌ها به تهران خواهند آمد
کنسرت پرحاشیه پسر مهران مدیری در تورنتو کانادا
بیانیه حزب‌الله پس از شهادت فرمانده ایرانی تبار
الجزیره؛ نبرد ایران و اسرائیل نزدیک است
قهرمان پرورش اندام ایران با آهنگ داریوش روی صحنه رفت!
افزایش قیمت بنزین تصویب شد/ تصمیم مهم دولت برای مالکان «خودرو‌های خارجی وارداتی» و «نوشماره داخلی» / هر ۹۰ روز یک نرخ جدید در جایگاه؟  (۲۴۵ نظر)
اعتراض شدید مداح اهل بیت به فردوسی پور را ببینید  (۱۲۴ نظر)
ویدیوی جنجالی آرمین سهرابیان با مشروب و هایده!  (۸۶ نظر)
کنسرت پرحاشیه پسر مهران مدیری در تورنتو کانادا  (۸۶ نظر)
یک روحانی: مردم تهران! تکلیف‌تان را معلوم کنید؛ طرفدار که هستید؟! / لباس خواب‌تان را در خیابان نپوشید  (۸۳ نظر)
نفس برآمد و "کار" از تو برنمی‌آید؛ تهران در بند آلودگی/کودکان قربانیان بی‌گناه  (۸۳ نظر)
فیلم سینمایی «سحر امامی» ساخته می‌شود  (۷۵ نظر)
آتش به جان هیرکانی؛ نبردی نفس‌گیر در ارتفاعات الیت  (۷۴ نظر)
جمع آوری فرش‌های مالک آینده از حرم حضرت عباس؟  (۶۹ نظر)
هواپیماهای آبپاش ترکیه به جنگل های الیت رسیدند  (۶۹ نظر)
دلیل تعطیل نشدن مدارس تهران مشخص شد  (۶۸ نظر)
ویدیوی خبرساز مجری وهابی خطاب به فردوسی پور  (۶۲ نظر)
سقفی برای پرداخت مهریه تعیین نکرده‌ایم / به دنبال حبس زدایی هستیم  (۵۹ نظر)
از ایران تا عربستان؛ نگاهی به توسعه، فرهنگ و تاریخ/ ساختن جنگل در ریاض، سوختن جنگل در الیت  (۵۳ نظر)
به‌زودی نخستین استاندار زن کشور معرفی می‌شود  (۵۰ نظر)
tabnak.ir/005dFW
tabnak.ir/005dFW