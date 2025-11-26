به گزارش تابناک به نقل از فوتبالی، فدراسیون فوتبال ایران قصد داشت با تیمی ۹ نفره متشکل از مربیان و مدیران راهی مراسم قرعه کشی جام جهانی ۲۰۲۶ شود.

با این حال عدم صدور ویزای آمریکا برای نفراتی مثل مهدی تاج، هدایت الله ممبینی، سعید الهویی و مهدی خراطی و همچنین مهدی ملک آباد، باعث شده فدراسیون قید حضور در مراسم قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶ را بزند و طبق اعلام فدراسیون فوتبال تنها راهی که می‌تواند نمایندگان ایران را مسافر جام جهانی کند، صدور ویزای همه آنهاست که البته نشان می دهد از ایران هیچ کس در مراسم قرعه کشی حاضر نخواهد شد.

نکته جالب اینکه امیر قلعه‌نویی یکی از افرادی است که مشکلی برای سفر به امریکا ندارد. جدا از اینکه حضور سرمربیان تیمهای مختلف در مراسم قرعه‌کشی جام جهانی، اهمیت زیادی برای فیفا دارد، سابقه داشتن گرین کارت امیر قلعه‌نویی باعث شد علیرغم آنکه اعتبار گرین کارت سرمربی تیم ملی، تمام شده بود، او بدون مشکل خاصی ویزای امریکا را دریافت کند.

هرچند که صدور این ویزا هم خیلی در اصل ماجرا تفاوتی ایجاد نمی‌کند چون همانطور که گفتیم، در صورتی که ویزای کلیه نمایندگان و حتی یک نفر از کاروان ایران صادر نشود، خبری از سفر ۹ نماینده ایران به امریکا برای حضور در قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶ نخواهد بود.