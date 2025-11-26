عکس: نخستین حضور زنان تماشاگر در ورزشگاه امام رضا (ع) مشهد

دیدار تیم فوتبال «ابومسلم ثامن» مشهد و «شاهین» بجنورد، عصر چهارشنبه (۵ آذر ۱۴۰۴) در هفته چهارم لیگ دسته سوم کشور در ورزشگاه امام رضا (ع) مشهد برگزار و با تساوی بدون گل به پایان رسید. در این دیدار برای نخستین با تعدادی از زنان تماشاگر حضور داشتند.