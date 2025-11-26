میلی صفحه خبر لوگو بالا
کد خبر: ۱۳۴۲۵۰۹
بازدید: ۵۰۰

عکس: نخستین حضور زنان تماشاگر در ورزشگاه امام رضا (ع) مشهد

دیدار تیم فوتبال «ابومسلم ثامن» مشهد و «شاهین» بجنورد، عصر چهارشنبه (۵ آذر ۱۴۰۴) در هفته چهارم لیگ دسته سوم کشور در ورزشگاه امام رضا (ع) مشهد برگزار و با تساوی بدون گل به پایان رسید. در این دیدار برای نخستین با تعدادی از زنان تماشاگر حضور داشتند.

برچسب‌ها:
عکس خبری ورزشگاه امام رضا مشهد تیم فوتبال تماشگران زن
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
