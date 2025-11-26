تغییر چهره بازیگران سریال آنام بعد از 8 سال

تغییر چهره بازیکنان سریال آنام بعد از هشت سال در فضای مجازی مورد توجه قرار گرفته است. سریال آنام به کارگردانی جواد افشار، اثری اجتماعی و خانوادگی است که داستان زندگی پر فراز و نشیب مارال را روایت می‌کند. این سریال با حضور بازیگرانی چون گلچهره سجادیه، شبنم قلی‌خانی، سامیه لک، مهشید جوادی، امیررضا دلاوری، لاله مرزبان، احمد پورخوش، مجید واشقانی، عبدالرضا اکبری و مهرانه مهین‌ترابی ساخته شده است. روایت رازآلود و فضاسازی احساسی، از ویژگی‌های شاخص آنام است. این مجموعه در زمان پخش با استقبال زیادی از سوی مخاطبان روبه‌رو شد.