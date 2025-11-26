En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تعداد بازدید : 83
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۴۲۵۰۸
کد خبر:۱۳۴۲۵۰۸
353 بازدید
نبض خبر

تغییر چهره بازیگران سریال آنام بعد از 8 سال

تغییر چهره بازیکنان سریال آنام بعد از هشت سال در فضای مجازی مورد توجه قرار گرفته است. سریال آنام به کارگردانی جواد افشار، اثری اجتماعی و خانوادگی است که داستان زندگی پر فراز و نشیب مارال را روایت می‌کند. این سریال با حضور بازیگرانی چون گلچهره سجادیه، شبنم قلی‌خانی، سامیه لک، مهشید جوادی، امیررضا دلاوری، لاله مرزبان، احمد پورخوش، مجید واشقانی، عبدالرضا اکبری و مهرانه مهین‌ترابی ساخته شده است. روایت رازآلود و فضاسازی احساسی، از ویژگی‌های شاخص آنام است. این مجموعه در زمان پخش با استقبال زیادی از سوی مخاطبان روبه‌رو شد.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر سریال آنام تغییر چهره بازیگران ویدیو
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
اخبار مرتبط
تغییرات چهره و فیزیک بازیگران خط قرمز
بازیگران سریال سرزمین مادری در گذر زمان
تغییرات غیرمنتظره بازیگران اخراجی‌ها پس از 17 سال
تغییرات بازیگران سریال یانگوم پس از 20 سال
تغییر چهره بازیگران سریال سیب خنده بعد از سه دهه
تغییرات چهره بازیگران سریال کیمیا پس از 9 سال
تغییر چهره بازیگران سریال روزگار جوانی را ببینید
تغییر چهره بازیگران جنگجویان کوهستان بعد از 50 سال
تغییر چهره بازیگران سریال آوای باران بعد از 12 سال
تغییر چهره بازیگران خواب و بیدار؛ ناتاشا چه شکلی شد؟
تغییرات بازیگران سریال زیر آسمان شهر
تغییر چهره بازیگران «سه در چهار» بعد از 16 سال
تغییرات بازیگران شب‌های برره بعد از دو دهه
دلایل موفقیت سریال «آنام» در نگاه مخاطبان
روند تولید سریال «آنام» به کجا رسید؟
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
نظرسنجی
آیا از سهمیه بندی جدید بنزین رضایت دارید؟