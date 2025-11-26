عکس: تاثیرات زیست‌محیطی در شبه‌جزیره ایبری پس از آتش‌سوزی‌های تابستان

در تابستان امسال آتش‌سوزی‌های گسترده‌ای در شبه‌جزیره ایبری، به‌ویژه اسپانیا و پرتغال، رخ داد که هم از نظر وسعت و هم شدت بی‌سابقه بود، مناطق سوخته همچنان در وضعیت بحرانی قرار دارند. خاکستر سمی ناشی از این حریق، آبراه‌های سنتی و منابع آبی را مسدود کرده و به تغییرات زیست‌محیطی در روستاها و مزارع منجر شده است. این وضعیت نشان‌دهنده چالش‌های طولانی‌مدت برای جامعه محلی است، زیرا بحران فراتر از خاموش شدن شعله‌ها بوده و عدم وجود پوشش گیاهی جدید را به همراه دارد.