استقلال نه جبران کرد و نه برد؛ الوصل کار ساپینتو را سخت کرد

استقلال نه تنها نتوانست شکست ۷ بر یک در دیدار رفت مقابل الوصل را جبران کند که حتی از پیروزی خانگی مقابل تیم اماراتی هم برنیامد.
کد خبر: ۱۳۴۲۴۹۹
| |
712 بازدید
|
۱

استقلال نه جبران کرد و نه برد؛ الوصل کار ساپینتو را سخت کرد

استقلال با تساوی مقابل الوصل، کار سختی برای صعود از گروهش دارد و در هفته پایانی فقط باید پیروز شود.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، دیدار استقلال ایران و الوصل امارات در چارچوب لیگ قهرمانان آسیا دو با تساوی یک–یک خاتمه یافت؛ نتیجه‌ای که با وجود شروع امیدوارکننده نماینده ایران، در نهایت تقسیم امتیاز را به‌همراه داشت.

گل‌های این دیدار را سعید سحرخیزان (دقیقه ۶) برای استقلال و هوگو (دقیقه ۶۳) برای الوصل به ثمر رساندند.

ترکیب ابتدایی استقلال: آنتونیو آدان، صالح حردانی، سامان فلاح، رستم آشورماتوف، حسین گودرزی، دیدیه اندونگ، امیرمحمد رزاقی‌نیا، منیر الحدادی، اسماعیل قلی‌زاده، سعید سحرخیزان و یاسر آسانی. 

ترکیب ابتدایی الوصل: خالد السنانی، یوسف المهیری، سفیان بوفتینی، اوگو نیتو، سالم العزیزی، رناتو تاپیا، سکو سیدیبه، آداما دیالو، انجیسان ژیان، رناتو جونیور و برایان پالاسیوس.

استقلال بازی را طوفانی آغاز کرد و در همان دقیقه ۶ با حرکت تماشایی علی قلی‌زاده و پاس دقیق او در عرض، سحرخیزان در موقعیتی ایده‌آل قرار گرفت و گل نخست مسابقه را به‌سادگی وارد دروازه الوصل کرد. پس از این گل، آبی‌ها برنامه خود را روی کنترل جریان بازی گذاشتند و به همین دلیل موقعیت‌های جدی چندانی روی دروازه‌ها ایجاد نشد. تنها خطر جدی نیمه اول در دقیقه ۳+۴۵ رقم خورد؛ جایی که قلی‌زاده روی یک ضدحمله تا آستانه گلزنی پیش رفت، اما شوتش با اختلافی اندک از کنار دروازه بیرون رفت.

در جریان نیمه نخست، منیر الحدادی نیز به دلیل آسیب‌دیدگی مجبور به ترک زمین شد و مهران احمدی جای او را گرفت.

نیمه دوم با احتیاط بیشتری دنبال شد تا اینکه در دقیقه ۵۵ اشتباه رستم آشورماتوف در ارسال پاس به عقب، یک موقعیت فوق‌العاده برای الوصل ساخت. آداما دیالو پس از عبور از آنتونیو آدان، تنها سامان فلاح را روی خط دروازه پیشِ‌رو داشت، اما فلاح با واکنشی تماشایی ضربه او را مهار کرد و استقلال را از یک گل حتمی نجات داد. توپ برگشتی نیز به دیالو برخورد کرد و از زمین خارج شد.

با این حال فشار الوصل سرانجام در دقیقه ۶۳ نتیجه داد. هوگو روی یک کار ترکیبی و با ضربه‌ای دقیق موفق شد دروازه استقلال را باز کند تا بازی به تساوی کشیده شود؛ نتیجه‌ای که تا پایان نیز حفظ شد و دو تیم را ناچار به تقسیم امتیاز کرد.

به گزارش تابناک، استقلال در نهایت در پایان هفته پنجم لیگ قهرمانان ۵ امتیازی شد و در پله سوم جدول ایستاد که برای صعود، نیاز قطعی به پیروزی در بحرین مقابل المحرق دارد که با ۷ امتیاز در رده دوم جدول است.

استقلال الوصل لیگ قهرمانان
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۵
1
2
پاسخ
همه چیز رو مقایسه کنیم،خیلی چیزها کم داریم ،،خیلی فقیریم خیلی
