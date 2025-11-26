نبض خبر
مادر و پسر ایرانی که مردم ایران را منقلب کردند
ویدیویی احساسی از دیدار دوباره یک مادر و پسرش در ایران با واکنش گسترده کاربران در شبکههای اجتماعی همراه شد. در این ویدیو، پسر که سالها در خارج از کشور زندگی میکرده، پس از بازگشت به ایران مادرش را غافلگیر میکند و لحظه در آغوش کشیدن آنها صحنهای عاطفی و تأثیرگذار ایجاد میکند. انتشار این ویدیو موجی از واکنشهای احساسی را میان کاربران بهدنبال داشته و بسیاری آن را «زیباترین لحظهٔ ممکن میان مادر و فرزند» توصیف کردهاند. کاربران همچنین با اشتراک تجربیات مشابه، از دلتنگیهایی گفتهاند که دوری اعضای خانواده برایشان رقم زده است. این ویدیو همچنان در حال بازنشر در فضای مجازی است و توجه شمار زیادی از مخاطبان را جلب کرده است.
