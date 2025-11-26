نبض خبر
اعلام غیرمنتظره شبکه سه؛ حمله قریب الوقوع به اسرائیل؟
خبرنگار شبکه سه تلویزیون روی آنتن زنده از یک غافلگیری بزرگ برای اسرائیل خبر داد. حسین پاک، خبرنگار جبهه مقاومت در شبکه سه گفت: «هر لحظه ممکن است اسرائیل با یک شگفتی جدید از سوی مقاومت غافلگیر شود، صبر مقاومت دیگر تمام شده است و در یک نقطه تاریخی هستیم.» این موضع گیری به حمله قریب الوقوع به اسرائیل احتمالاً از سوی گروههای مقاومت تفسیر شده را میبینید و میشنوید.
برچسبها:نبض خبر ترور فرمانده حزب الله لبنان هیثم علی طباطبایی ویدیو حمله حزب الله لبنان به اسرائیل فیلم