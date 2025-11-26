میلی صفحه خبر لوگو بالا
توضیح هوتن شکیبا از آخرین وضعیت‌ رایان سرلک

یک اتفاق غیرمنتظره برای یکی از بازیگران‌ نمایش "الیور توئیست" باعث شد این تئاتر بازیگر دیگری را فعلا به صحنه بیاورد.
کد خبر: ۱۳۴۲۴۹۵
| |
20 بازدید

توضیح هوتن شکیبا از آخرین وضعیت‌ رایان سرلک

به گزارش تابناک، دست اندرکاران نمایش الیورتوئیست ، در خبری از تغییر بازیگر نقش 'داجر' در نمایش خود خبر دادند.

از این رو محمد شاکری جایگزین رایان سرلک در نقش «داجر» در نمایش «الیور توئیست» شده است.

این تغییر به دلیل عمل آپاندیس رایان سرلک و نیاز او به استراحت برای بهبودی انجام گرفت.

هوتن شکیبا نیز در صفحه شخصی خود با اعلام این خبر، از حال عمومی رایان خبر داد و برای او آرزوی بهبودی سریع داشت.

بنابراین فعلا محمد شاکری نقش «داجر» را در این نمایش بر عهده خواهد داشت.

رایان سرلک بازیگری است که در آثاری چون زیرخاکی، در انتهای شب، جاده خاکی، تابستان همان سال و...به ایفای نقش پرداخت و بخشی از مصاحبه وابرال شده درباره مادرش نیز او را به عنوان بازیگری نوجوان و محبوب در میان مخاطبان قرار داده است.

طی یک روز گذشته,فیلمی از آماده شدن رایان سرلک برای اینکه تحت عمل جراحی قرار بگیرد، در فضای مجازی منتشر شده است.

تئاتر الیور توئیست هوتن شکیبا رایان سرلک بازیگر نوجوان عمل جراحی وضعیت جسمی
