میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

خبر تلخ برای استقلالی‌ها

وینگر خارجی تیم فوتبال استقلال در جریان دیدار این تیم با الوصل امارات دچار مصدومیت شد و زمین بازی را ترک کرد.
کد خبر: ۱۳۴۲۴۹۲
| |
381 بازدید
خبر تلخ برای استقلالی‌ها

به گزارش تابناک به نقل از مهر، تیم‌های فوتبال استقلال ایران و الوصل امارات در هفته پنجم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲، شامگاه چهارشنبه ۵ آذر به مصاف هم رفتند. در دقیقه ۱۶ این دیدار، منیر الحدادی، وینگر مراکشی-اسپانیایی استقلال، هنگام دریافت توپ از ناحیه همسترینگ پای چپ احساس درد کرد و پس از ورود کادر پزشکی استقلال، نتوانست به بازی ادامه دهد و جای خود را به مهران احمدی داد.

مصدومیت الحدادی به گونه‌ای بود که او همراه با یکی از اعضای کادر پزشکی استقلال مستقیماً به رختکن منتقل شد و روی نیمکت ننشست. این اتفاق در حالی رخ داد که استقلال روز ۱۴ آذر در هفته دوازدهم لیگ برتر، باید در دربی ۱۰۶ به مصاف پرسپولیس برود.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
استقلال دربی مسابقه فوتبال شهرآورد بازیکن استقلال منیر الحدادی مصدومیت الوصل امارات لیگ قهرمانان آسیا ۲
از ایران تا عربستان؛ نگاهی به توسعه، فرهنگ و تاریخ/ ساختن جنگل در ریاض، سوختن جنگل در الیت
آبروی تأمین اجتماعی به حراج گذاشته شد/ ​سلامت بازنشستگان، قربانی بی‌مسئولیتی سالاری!
عکس: هدیه خاص صداوسیما به بازدیدکنندگان ساختمان شیشه ای!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
برد دشوار استقلال با «آسانی» مقابل پادیاب خلخال
عروسک لبوبو روی ساک ورزشی منیر الحدادی
اعلام ترکیب تیم فوتبال استقلال مقابل الوصل
پشت پرده مهم مصدومیت ستاره‌های سرخابی
استقلال و کوشکی نقره داغ شدند
ترکیب استقلال برای دیدار مقابل مس رفسنجان
پیام مسی و منیر الحدادی برای ستاره سابق بارسا
ترکیب استقلال در مصاف امروز با الوصل امارات
پیشنهاد تنبیه آبی‌ها بعد از شکست هفت‌ بر یک
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا از سهمیه بندی جدید بنزین رضایت دارید؟
الی گشت
ویدیوی جنجالی آرمین سهرابیان با مشروب و هایده!
به‌زودی نخستین استاندار زن کشور معرفی می‌شود
توییت عربی لاریجانی در پی ترور فرمانده حزب الله لبنان
دیجی کالا به نام بلک فرایدی، قیمت کالاها را افزایش داد
افزایش قیمت بنزین تصویب شد/ تصمیم مهم دولت برای مالکان «خودرو‌های خارجی وارداتی» و «نوشماره داخلی» / هر ۹۰ روز یک نرخ جدید در جایگاه؟
حضرتی: ابلاغیه رهبری درباره حجاب به دولت رسیده
فیلم سینمایی «سحر امامی» ساخته می‌شود
عراقچی گفت من را مظلوم گیر آورده اید؟! /طرفدار مذاکره بدون پیش‌شرط با آمریکا هستم/ ناچار هستیم از دولت پزشکیان حمایت کنیم
ارتش تأیید کرد؛ عبور جنگنده از آسمان تهران
سخنان تند عراقچی علیه اسرائیل و آمریکا در قلب اروپا
کنایه هادی چوپان به معاون پزشکیان
تصاویر ورود خودروهای نظامی روس به ایران
بیانیه سپاه در پی شهادت فرمانده ارشد حزب‌الله
رفتار پزشکیان با پیرمرد جانباز زباله گرد را ببینید
ترامپ: شاید اتفاق خوبی در حال رخ دادن باشد
افزایش قیمت بنزین تصویب شد/ تصمیم مهم دولت برای مالکان «خودرو‌های خارجی وارداتی» و «نوشماره داخلی» / هر ۹۰ روز یک نرخ جدید در جایگاه؟  (۲۴۵ نظر)
اعتراض شدید مداح اهل بیت به فردوسی پور را ببینید  (۱۲۴ نظر)
ویدیوی جنجالی آرمین سهرابیان با مشروب و هایده!  (۸۶ نظر)
کنسرت پرحاشیه پسر مهران مدیری در تورنتو کانادا  (۸۶ نظر)
نفس برآمد و "کار" از تو برنمی‌آید؛ تهران در بند آلودگی/کودکان قربانیان بی‌گناه  (۸۲ نظر)
فیلم سینمایی «سحر امامی» ساخته می‌شود  (۷۵ نظر)
آتش به جان هیرکانی؛ نبردی نفس‌گیر در ارتفاعات الیت  (۷۴ نظر)
جمع آوری فرش‌های مالک آینده از حرم حضرت عباس؟  (۶۹ نظر)
هواپیماهای آبپاش ترکیه به جنگل های الیت رسیدند  (۶۹ نظر)
دلیل تعطیل نشدن مدارس تهران مشخص شد  (۶۸ نظر)
یک روحانی: مردم تهران! تکلیف‌تان را معلوم کنید؛ طرفدار که هستید؟! / لباس خواب‌تان را در خیابان نپوشید  (۶۵ نظر)
ویدیوی خبرساز مجری وهابی خطاب به فردوسی پور  (۶۲ نظر)
از ایران تا عربستان؛ نگاهی به توسعه، فرهنگ و تاریخ/ ساختن جنگل در ریاض، سوختن جنگل در الیت  (۵۳ نظر)
به‌زودی نخستین استاندار زن کشور معرفی می‌شود  (۵۰ نظر)
کنایه هادی چوپان به معاون پزشکیان  (۴۸ نظر)
tabnak.ir/005dF6
tabnak.ir/005dF6