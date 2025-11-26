میلی صفحه خبر لوگو بالا
نتانیاهو از حضور مکرر در دادگاه شکایت کرد!

نخست وزیر رژیم صهیونیستی روز چهارشنبه از تعداد دفعات حضورش در دادگاه منطقه‌ای تل‌آویو برای پاسخگویی به اتهامات فساد شکایت کرد.
کد خبر: ۱۳۴۲۴۸۰
| |
389 بازدید
نتانیاهو از حضور مکرر در دادگاه شکایت کرد!

به گزارش تابناک به نقل از سازمان پخش رژیم صهیونیستی (کان)، «بنیامین نتانیاهو»، نخست وزیر رژیم صهیونیستی که روز چهارشنبه دوباره برای پاسخگویی به اتهامات در پرونده ۴۰۰۰ در دادگاه حاضر شد، «از تعداد جلسات شکایت کرد».

تانیاهو به قضات گفت: «من تلاش زیادی کرده‌ام تا سه بار در هفته حضور داشته باشم، تلاشی که مستلزم به تعویق انداختن بحث‌های مهم است.»

به گزارش کان، نتانیاهو ادعا کرد که «برگزاری جلسات سه بار در هفته غیرممکن است.»

این رسانه عبری در خصوص پاسخ قضات به درخواست نتانیاهو برای کوتاه کردن زمان حضورش در دادگاه گزارشی ارائه نکرد.

پرونده ۴۰۰۰ مربوط به اتهاماتی است مبنی بر اینکه نتانیاهو در ازای پوشش رسانه‌ای مثبت، به «شائول الوویچ»، مالک سابق وبگاه خبری واللا و مدیر اجرایی سابق شرکت مخابرات «بزک»، لطف کرده است.

نتانیاهو بارها درخواست لغو یا کوتاه کردن زمان حضورش در دادگاه را با استناد به سفر یا «دلایل امنیتی و سیاسی» مطرح کرده است.

نتانیاهو در سه پرونده جداگانه با اتهامات فساد، رشوه و خیانت در امانت روبه‌رو است که در صورت محکومیت می‌تواند منجر به حبس شود. اما او همه اتهامات را رد می‌کند.

علاوه بر پرونده ۴۰۰۰، پرونده ۱۰۰۰ شامل ادعاهایی است مبنی بر اینکه نتانیاهو و اعضای خانواده‌اش در ازای دریافت کمک و مساعدت در زمینه‌های مختلف، هدایای ارزشمندی از بازرگانان دریافت کرده‌اند. در پرونده ۲۰۰۰، نتانیاهو همچنین متهم به مذاکره با «آرنون موزس»، ناشر روزنامه اسرائیلی یدیعوت آحارونوت، برای کسب پوشش رسانه‌ای مطلوب است.

