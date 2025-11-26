میلی صفحه خبر لوگو بالا
اظهارات لاریجانی درباره همکاری‌های امنیتی ایران و پاکستان

دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت:کارشکنی‌هایی وجود دارد در غیر این صورت امروز گاز ایران در اختیار پاکستان و تحت مصرف مردم این کشور می‌بود، امیدوارم مسائل پیش روی طرح خط لوله گاز به‌زودی حل شود.
به گزارش تابنا ک به نقل از مهر، علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در کنفرانس خبری در اسلام‌آباد از حمایت های دولت و مردم پاکستان از ایران در جنگ ۱۲ روزه تحمیلی رژیم صهیونیستی قدردانی کرد.

وی همچنین گفت که از بحران بین پاکستان و افغانستان بسیار ناراحت هستیم، جمهوری اسلامی ایران آماده ایفای هرگونه نقش برای کمک به حل این تنش‌ها است. به مسوولان عالی رتبه پاکستان منتقل کردیم که هر کاری که آنان فکر می کنند ایران می تواند آن را انجام دهد، ما با کمال میل آماده هستیم.

دبیر شورای عالی امنیت ملی درباره توافق غزه گفت: این توافق با پیچیدگی های بسیاری همراه است و هرگز مطابق با خواسته ملت فلسطین نیست.

لاریجانی در ادامه درباره خط لوله گاز ایران و پاکستان گفت: ایران تا مرز خط لوله را احداث کرده است. این طرح از سال های قبل بین دو کشور وجود دارد. ما به تعهد خود عمل کردیم. مزاحمت ها و کارشکنی های وجود دارد در غیر اینصورت امروز گاز ایران در اختیار پاکستان و تحت مصرف مردم این کشور می بود. امیدوارم مسائل پیش روی طرح خط لوله گاز به زودی حل شود.

دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان خاطرنشان کرد: ایران و پاکستان می توانند با سازوکار مؤثری در حوزه امنیتی داشته باشند. گروه های تروریستی در گذشته در خاک ایران عملیات انجام دادند که البته جمهوری اسلامی ایران آنان را سرکوب کرده است. در مجموع همکاری های امنیتی دو کشور را بسیار خوب توصیف می کنیم.

وی افزود: ایران و پاکستان می توانند مکمل یکدیگر باشند. در بحث فلسطین می توانیم هم جهت باشیم. البته مزاحم های این وجود دارند که باید مراقبت کنیم. پاکستان در بحث غزه نقش مثبت داشته است.

دبیر شورای عالی امنیت ملی در ادامه کنفرانس خبری در دومین روز سفرش به اسلام آباد تصریح کرد: ما و پاکستان در مسائل منطقه‌ای هم جهت هستیم. در برخی از امور شاید نظرات مختلفی داشته باشیم. دوستان پاکستانی می‌دانند که آمریکا با تجاوزگری به ایران مرتکب ظلم شد. تهران و اسلام‌آباد با نقش مکمل می توانند کارهای مثبتی برای صلح و ثبات منطقه‌ای انجام دهند.

وی درباره نقش میانجی گرایانه پاکستان در موضوعات مربوط به پاکستان اظهار کرد: در برخی موارد نقش میانجیگری ایران را مطلوب می دانیم. روابط ما با دولت و ملت پاکستان برادرانه است و به دوستان پاکستانی گفته ایم که نقش این کشور در منطقه مثبت است.

لاریجانی با اشاره به دیدارش با فرمانده ارتش پاکستان گفتی امروز با فرمانده ارتش پاکستان دیدار کردیم و ایشان مطالبی را درباره مشارکت راهبردی بین دو کشور مطرح کرد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی در ادامه خاطرنشان کرد: ایران با چین روابط راهبردی دارد و آن را به اجرا گذاشتیم که سطح روابط اقتصادی را افزایش داد. بین ایران و روسیه نیز همین ارتباط راهبردی برقرار شد و می توانیم روابطی را نیز با پاکستان در این حوزه تعریف کنیم.

وی با اشاره به سفر اخیر پزشکیان به پاکستان گفت: این سفر مسیر اقتصادی دو کشور را هموار کرده است.

لاریجانی همچنین از نقش پاکستان در شورای امنیت سازمان ملل حوادث اخیر در منطقه و ایران قدردانی کرد.

وی با بیان اینکه روابط ایران و پاکستان با همسایگانشان فوق العاده است گفت: از اینکه در منطقه بین کشورها روابط پایداری به وجود آید استقبال کردیم و همزمان همکاری های پایداری با پاکستان داریم. نسبت همکاری‌ها میان کشورها ترتیبات مختلفی دارند. هرچه با توجه به واقعیت های بتوان حرکت کنیم، در مسیر درستی قرار می گیریم.

