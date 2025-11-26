En
محسن رضایی: آمریکایی‌ها به فرودگاه امام خواهند آمد
کد خبر:۱۳۴۲۴۷۳
نبض خبر

آمریکا در جنگ بعدی علیه ایران حضور جدی دارد اما احتمال جنگ بعید است

محمدرضا تاجیک از عناصر اطلاعاتی جریان اصلاحات گفت: «ما می‌خواهیم مذاکره کنیم اما آمریکا 4 پیش شرط اعلام کرده.... نظام راهی را می‌رود که بقای خود را تضمین کند و توجیه شرعی و عقلایی‌اش را پیدا می کند... آمریکا در جنگ بعدی علیه ایران حضور جدی دارد؛ همزمان با شورش داخلی؛ آمریکا و اسرائیل حمله خواهند کرد. زیرساخت‌ها و لایه‌های سیاسی را مورد حمله قرار خواهند داد؛ حملات کوتاه و فوری است و فرصت حمله به ایران نخواهند داد. جنگ فراگیرتر خواهد بود و کشور را فلج خواهند کرد. دوست دارم بگویم احتمال جنگ بعید است.» روایت تاجیک را می‌بینید و می‌شنوید.
