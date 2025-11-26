میلی صفحه خبر لوگو بالا
کودتا در گینه بیسائو؛ رئیس جمهور بازداشت شد

رسانه ها از شنیده شدن صدای تیراندازی شدید نزدیک کاخ ریاست جمهوری گینه بیسائو هم زمان با وقوع کودتا در این کشور و بازداشت رئیس جمهور خبر می دهند.
کد خبر: ۱۳۴۲۴۶۸
| |
492 بازدید
کودتا در گینه بیسائو؛ رئیس جمهور بازداشت شد

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری آناتولی، رسانه‌های فرانسوی گزارش دادند که همزمان با اعلام پیروزی از سوی رئیس جمهور فعلی و رقیبش، صدای تیراندازی نزدیک کاخ ریاست جمهوری گینه بیسائو شنیده شده است.

از سوی دیگر خبرگزاری ریانووستی نیز در بخش عربی خود در رسانه‌های اجتماعی درباره این کشور آفریقائی خبر داد: صدای تیراندازی شدید نزدیک کاخ ریاست جمهوری گینه بیسائو شنیده می‌شود.

المیادین نیز به نقل از رسانه‌های فرانسوی اعلام کرد: رئیس جمهور گینه بیسائو خبر داد که در دفتر کارش در کاخ ریاست جمهوری در یک «کودتا» به فرماندهی رئیس ستاد ارتش بازداشت شده است.

گینه بیسائو یکشنبه جاری دوباره رئیس جمهور امبالو را انتخاب کرد؛ رئیس جمهور نیز پیروزی خود را رسانه‌ای کرده بود.

الجزیره به نقل از خبرگزاری فرانسه افزود: ارتش از کنترل کامل گینه بیسائو خبر داد.

ارتش پس از اعلام کنترل کامل این کشور، تعلیق روند انتخابات در گینه بیسائو را اعلام کرد.

این رویداد تنها سه روز پس از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و پارلمانی در این کشور رخ می‌دهد؛ انتخاباتی که در آن هر ۲ نامزد اصلی مدعی پیروزی شده‌اند؛ موضوعی که فضای سیاسی کشور را ملتهب کرده است.

آفریقا گینه بیسائو کودتا تیراندازی بازداشت رئیس جمهور
