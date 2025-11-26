میلی صفحه خبر لوگو بالا
ادارات استان مرکزی پنجشنبه‌ها تا آخر سال تعطیل شد

معاون توسعه مدیریت ومنابع استانداری مرکزی از تعطیلی روزهای پنجشنبه ادارات این استان تا پایان سال جاری خبر داد.
کد خبر: ۱۳۴۲۴۶۶
| |
308 بازدید
ادارات استان مرکزی پنجشنبه‌ها تا آخر سال تعطیل شد

به گزارش تاباک به نقل از روابط عمومی استانداری مرکزی علی میرزایی افزود: با توجه به ورود به ماه‌های سرد سال و در راستای کاهش آلودگی هوا، امکان استفاده از دورکاری در روزهای پنجشنبه برای کارکنان دستگاه‌های اجرایی استان از ششم آذرماه جاری تا پایان اسفندماه فراهم شده است.

وی اظهار کرد: این تصمیم بر اساس پیشنهاد کارگروه مدیریت مصرف انرژی و با تاکید شورای راهبری تحول اداری استان اتخاذ شده و دغدغه والدین شاغل در دستگاه‌های اجرایی نیز در آن مورد توجه قرار گرفته است.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری مرکزی ادامه داد: تمام دستگاه‌های دولتی، موسسات عمومی دولتی و غیردولتی، بانک‌ها، بیمه‌ها و شهرداری‌ها که امکان دورکاری برای آنها وجود دارد، می‌توانند در بازه زمانی تعیین‌شده از ظرفیت دورکاری استفاده کنند.

میرزایی تاکید کرد: این مصوبه شامل دستگاه‌های خدمات‌رسان و عملیاتی، حوزه‌های آموزشی و بهداشتی و مراکزی که دارای نوبت‌کاری، کشیک و ارائه خدمات مستقیم به مردم هستند نمی‌شود و این مجموعه‌ها طبق روال گذشته فعالیت خواهند کرد.

وی خاطرنشان کرد: اجرای این طرح می‌تواند به مدیریت مصرف انرژی، کاهش ترددهای غیرضروری و در نهایت کاهش آلودگی هوای استان کمک کند.

استان مرکزی پنجشنبه ها تعطیلی ادارات
