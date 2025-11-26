به گزارش تاباک به نقل از روابط عمومی استانداری مرکزی علی میرزایی افزود: با توجه به ورود به ماه‌های سرد سال و در راستای کاهش آلودگی هوا، امکان استفاده از دورکاری در روزهای پنجشنبه برای کارکنان دستگاه‌های اجرایی استان از ششم آذرماه جاری تا پایان اسفندماه فراهم شده است.

وی اظهار کرد: این تصمیم بر اساس پیشنهاد کارگروه مدیریت مصرف انرژی و با تاکید شورای راهبری تحول اداری استان اتخاذ شده و دغدغه والدین شاغل در دستگاه‌های اجرایی نیز در آن مورد توجه قرار گرفته است.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری مرکزی ادامه داد: تمام دستگاه‌های دولتی، موسسات عمومی دولتی و غیردولتی، بانک‌ها، بیمه‌ها و شهرداری‌ها که امکان دورکاری برای آنها وجود دارد، می‌توانند در بازه زمانی تعیین‌شده از ظرفیت دورکاری استفاده کنند.

میرزایی تاکید کرد: این مصوبه شامل دستگاه‌های خدمات‌رسان و عملیاتی، حوزه‌های آموزشی و بهداشتی و مراکزی که دارای نوبت‌کاری، کشیک و ارائه خدمات مستقیم به مردم هستند نمی‌شود و این مجموعه‌ها طبق روال گذشته فعالیت خواهند کرد.

وی خاطرنشان کرد: اجرای این طرح می‌تواند به مدیریت مصرف انرژی، کاهش ترددهای غیرضروری و در نهایت کاهش آلودگی هوای استان کمک کند.