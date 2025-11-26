رفع فیلترینگ صرفا در اختیار رئیس جمهور نیست

به گزارش تابناک، مهدی طباطبایی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «گاهی عصبانیت زیاد ولو بهحق هم که باشد باعث قضاوت نادرست میشود.
۱. نقد من در سیاه و سفید کردن جامعه متوجه متولیان فیلترینگ بود نه مردم.
۲. رفع فیلترینگ صرفا در اختیار رئیسجمهور نیست، اما با قوت در حال پیگیری برای رفع این مشکل است.
۳. مراقبت کنیم، جنگ را به درون خانه نیاورند.»
طباطبایی اخیراً در توییتی در واکنش به استفاده برخی افراد، اصناف و اقشار از خطوط سفید (بدون فیلتر) تلفن همراه، نوشته بود: «سفید و سیاه کردن جامعه، بازیکردن در زمین دشمن است، از دید رئیسجمهور همه ۹۰ میلیون ایرانی سفیدند.»