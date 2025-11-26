اتوبوس الوصل در راه ورزشگاه گم شد!

به گزارش تابناک به نقل از "ورزش سه"، خبرها نشان می‌دهد اتوبوس تیم الوصل در مسیر حرکت به سمت ورزشگاه دچار اشتباه شده و همین موضوع باعث شده با تأخیر جدی روبه‌رو شوند. نکته عجیب اینجاست که تنها حدود یک ساعت تا شروع مسابقه باقی مانده اما کاروان الوصل هنوز وارد ورزشگاه نشده و این وضعیت می‌تواند تمام برنامه‌ریزی فنی و ذهنی تیم اماراتی را به‌هم بریزد.

در حالی که استقلال طبق روال معمول خیلی زودتر به ورزشگاه رسیده و درحال آماده‌سازی قبل از مسابقه است و روند طبیعی خودش را پیش برده، الوصل هنوز در مسیر است و مشخص نیست چه زمانی می‌تواند خود را به زمین مسابقه برساند. چنین تأخیری برای یک بازی رسمی آسیایی اتفاق کم‌سابقه‌ای است و می‌تواند روی تمرکز و آمادگی بازیکنان الوصل تأثیر مستقیم بگذارد.

این مسابقه قرار است ساعت ۱۹:۳۰ آغاز شود و تأخیر در رسیدن تیم مهمان ممکن است حاشیه‌هایی را قبل از شروع بازی ایجاد کند. حالا باید دید در نهایت الوصل چه زمانی می‌رسد و آیا این اتفاق روی شرایط شروع بازی تأثیر می‌گذارد یا نه.