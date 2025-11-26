میلی صفحه خبر لوگو بالا
اتوبوس الوصل در راه ورزشگاه گم شد!

اتوبوس تیم الوصل در مسیر رسیدن به ورزشگاه دچار اشتباه شده و همین موضوع باعث تأخیر جدی این تیم پیش از دیدار امشب برابر استقلال شده است.
کد خبر: ۱۳۴۲۴۶۱
| |
2 بازدید
اتوبوس الوصل در راه ورزشگاه گم شد!

به گزارش تابناک به نقل از "ورزش سه"، خبرها نشان می‌دهد اتوبوس تیم الوصل در مسیر حرکت به سمت ورزشگاه دچار اشتباه شده و همین موضوع باعث شده با تأخیر جدی روبه‌رو شوند. نکته عجیب اینجاست که تنها حدود یک ساعت تا شروع مسابقه باقی مانده اما کاروان الوصل هنوز وارد ورزشگاه نشده و این وضعیت می‌تواند تمام برنامه‌ریزی فنی و ذهنی تیم اماراتی را به‌هم بریزد.

در حالی که استقلال طبق روال معمول خیلی زودتر به ورزشگاه رسیده و درحال آماده‌سازی قبل از مسابقه است و روند طبیعی خودش را پیش برده، الوصل هنوز در مسیر است و مشخص نیست چه زمانی می‌تواند خود را به زمین مسابقه برساند. چنین تأخیری برای یک بازی رسمی آسیایی اتفاق کم‌سابقه‌ای است و می‌تواند روی تمرکز و آمادگی بازیکنان الوصل تأثیر مستقیم بگذارد.

این مسابقه قرار است ساعت ۱۹:۳۰ آغاز شود و تأخیر در رسیدن تیم مهمان ممکن است حاشیه‌هایی را قبل از شروع بازی ایجاد کند. حالا باید دید در نهایت الوصل چه زمانی می‌رسد و آیا این اتفاق روی شرایط شروع بازی تأثیر می‌گذارد یا نه.

