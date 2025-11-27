طرز تهیه کشمش پلو شیرازی

به گزارش تابناک؛ در دلِ همین برنج خوش‌رنگ و زعفرانی، کشمش‌های شیرین مثل مهره‌های آفتاب‌خورده می‌درخشند و بوی دارچین آشپزخانه را پر می‌کند.

مرغِ لعاب‌دار کنارش، غذایی می‌سازد که هم حال و هوای جنوب را زنده می‌کند، هم دل زمستان را گرم.

ترکیب شیرینِ کشمش با مرغِ ملایم‌طعم، یک هارمونی دلبرانه درست می‌کنه که مخصوص جنوب و جنوب‌غرب ایران بوده و همیشه پای ثابت مهمانی‌های پاییزی‌شونه. رنگ طلایی برنج، بوی دارچین، و شیرینی لطیف کشمش، این غذا رو تبدیل می‌کنه به یک خاطره خوش که با هر لقمه احساس گرما می‌کنی.

اگه دنبال یک غذای رسمی، خوش‌رنگ، راحت، اما فوق‌العاده مجلسی هستی، این انتخاب دقیقاً همون چیزیه که سفره‌تو زیبا و اشتهابرانگیز می‌کنه.

در ادامه یک دستور عالی و حرفه‌ای برات می‌ذارم که کشمش‌پلوتو دقیقاً مثل دست‌پخت بانوان کدبانو و قدیمی شیراز دربیاره.

تو این مقاله طرز تهیه دو نوع کشمش پلوی مجلل با گوشت فلفلی و با مرغ رو بهتون آموزش میدم. اگر دوست دارید طرز تهیه کشمش پلوی شیرازی رو بدونید، باید تا پایان این مقاله ما را همراهی کنید.

مواد لازم

برنج ۴ پیمانه

گوشت چرخ کرده ۵۰۰ گرم

کشمش ۱ فنجان

پیاز ۲ عدد

نمک، فلفل، زردچوبه به میزان لازم

طرز تهیه با مرغ یا گوشت تکه‌ای

مرحله اول

دستور اول با گوشت قرمز تکه‌ای و یا مرغ: بعد از پوست گرفتن یک پیاز آن پیاز خرد شده و در تابه با کمی روغن تفت دهید. البته مواظب باشید زیاد سرخ نشود. وقتی پیاز کمی نرم شد زردچوبه را اضافه و کمی تفت دهید و بعد ۵۰۰ گرم گوشت گوسفند یا مرغی را که از قبل در تابه تقسیم کرده‌اید اضافه کنید و اجازه دهید تا با پیاز سرخ شود. بعداً مقداری ادویه و دارچین و کمی زعفران به گوشت اضافه کنید. اما مراقب باشید ادویه‌هایی که به غذا اضافه می‌کنید خراب نشود. حالا گوشت را با کمی آب و حرارت ملایم بپزیم. مراقب باشید آب آن کم باشد، زیرا آن را خوش طعم می‌کند. هر وقت آب گوشت تمام شد و به روغن افتاد دوباره مقداری آب اضافه کنید تا گوشت خوب بپزد.

مرحله دوم

برنج را شسته و با کمی نمک و مقداری آب ولرم به مدت ۱ ساعت خیس کنید. سپس مقداری آب را در قابلمه‌ای بریزید و روی حرارت بگذارید تا بجوشد. آب باید ۱.۵ تا ۲ برابر سطح برنج باشد. آب روی برنج را خالی کرده و در آب جوش بریزید. بگذارید حدود ۴ تا ۷ دقیقه بجوشد و زمان دقیق بستگی به نوع برنج شما دارد. برنج آل دنته به این معنی است که قسمت بیرونی دانه‌های برنج پخته و نرم است، اما داخل آن هنوز کمی سفت است و بعد آن را در آبکش بریزید.

در قابلمه مقداری روغن بریزید و ته دیگ را به انتخاب خود از برش‌های نان و یا تکه‌های سیب زمینی در کف قابلمه چیده و برنج را روی آن بریزید و بعد کمی گذاشته تا برنج با درب بسته و کمی شعله بالا بخار کند و دم برنج را که گرفتید حرارت را خیلی کم کرده و مقداری آب داغ را با کمی روغن مخلوط کرده و روی برنج دهید و گذاشته تا ۴۰ دقیقه برنج دم بکشد.

۱ فنجان کشمشی را که از قبل خیس کرده‌اید آماده کنید و کره را با کمی روغن روی گاز قرار دهید تا داغ شود. سپس کشمش را اضافه کنید تا سرخ شود. تقریباً کامل است و کافی است برنج را با کمی کشمش و حتی زعفران مخلوط کرده و در ظرف مورد نظر بریزید. گوشت را با آن سرو کنید. برای تزیین آن می‌توانید از بادام، خلال پسته، گردو و خرما نیز استفاده کنید.

دستور دوم با گوشت قلقلی

در این دستور، برنج را شسته و با کمی نمک و مقداری آب ولرم به مدت ۱ ساعت خیس کنید. سپس مقداری آب را در قابلمه‌ای بریزید و روی حرارت بگذارید تا بجوشد. آب باید ۱.۵ تا ۲ برابر سطح برنج باشد. آب روی برنج را خالی کرده و در آب جوش بریزید. بگذارید حدود ۴ تا ۷ دقیقه بجوشد و زمان دقیق بستگی به نوع برنج شما دارد. وقتی برنج آل دنته (Al dente به این معنی است که قسمت بیرونی دانه‌های برنج پخته و نرم است، اما داخل آن هنوز کمی سفت است.) شد آن را در آبکش بریزید.

بعد در قابلمه مقداری روغن بریزید و ته دیگ را به انتخاب خود از برش‌های نان و یا تکه‌های سیب زمینی در کف قابلمه چیده و برنج را روی آن بریزید و بعد کمی گذاشته تا برنج با درب بسته و کمی شعله بالا بخار کند و دم برنج را که گرفتید حرارت را خیلی کم کرده و مقداری آب داغ را با کمی روغن مخلوط کرده و روی برنج دهید و گذاشته تا ۴۰ دقیقه برنج دم بکشد.

مرحله دوم

برای کوفته ریزه گوشت چرخ شده را توی کاسه بریزید و کمی نمک و زردچوبه و پودر فلفل را با یک عدد پیاز رنده شده و آب گرفته شده به گوشت اضافه و خوب ورز دهید و بعد از گوشت به اندازه‌های یک فندق برداشته و در دست گرد کنید. سپس تابه‌ای را روی حرارت گرم کنید و مقداری روغن در آن بریزید. بگذارید روغن داغ شود. بعد کوفته‌ها را توی تابه اضافه و آن را سرخ کنید. سپس آنها را از ماهیتابه خارج کرده و کنار بگذارید.

مرحله سوم

یک عدد پیاز بزرگ را خرد کرده و در تابه تفت دهید تا طلایی شود و کمی هم گردوی خرد شده را به پیاز تفت داده شده اضافه کنید. کمی سرخ کنید. در حین تفت دادن به پیاز و گردو کشمش اضافه کنید. کمی زردچوبه، پودر دارچین اضافه کنید. شما براحتی میتوانید این ترکیب را لابلای برنج داده و یا فقط زمانیکه برنج را در یک دیس کشید، روی آن را با این مواد‌ها بطور جداگانه بزیبایی تزیین کنید و در کنار سالاد‌های فصلی یا سالاد خیار شیرازی آن را سرو کنید. برای تزیین آن می‌توانید از بادام، خلال پسته، گردو و خرما و زرشک نیز استفاده کنید.