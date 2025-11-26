پیگیری عراقچی درباره قربانیان حمله شیمیایی سردشت

به گزارش تابناک به نقل از وزارت امور خارجه، سیدعباس عراقچی وزیر امورخارجه در حاشیه اجلاس منع سلاحهای شیمیایی در لاهه گفت: هنوز کشورهایی هستند، بهویژه کشورهای غربی، که مدعی انجام تحقیقات در این زمینهاند؛ در حالی که شرکتها و افرادشان در این ماجرا و در تأمین مواد شیمیایی برای رژیم صدام دست داشتهاند. آنها میگویند در حال تحقیق هستند، اما ما هنوز از نتیجه این تحقیقات مطلع نشدهایم. در بعضی موارد هم محاکماتی انجام شده، اما از نظر ما کامل نیست. این موضوع در دستور کار دائمی ما قرار دارد تا مأخذ شوند و هم غرامت به قربانیان این سلاحها، هم در ایران و هم در عراق، پرداخت شود.
وی ادامه داد: موضوع دیگری که ما همیشه پیگیری میکنیم، بحث تحریمهای ظالمانهای است که آمریکا به صورت یکجانبه اعمال کرده است. این تحریمها علاوه بر آسیبهایی که برای مردم ایران داشته، به مصدومان شیمیایی نیز آسیب زده و دسترسی آنها به داروهای مورد نیازشان را محدود کرده است. البته ما به شیوههای مختلف این کمبود را جبران میکنیم، اما این اقدامات، ممنوعیتهایی را که آمریکا ایجاد کرده توجیه نمیکند. سازمان منع سلاحهای شیمیایی باید حتماً در این موضوع ورود کند.
وزیر امورخارجه گفت: حملات در جنگ اخیر و حملاتی است که به تأسیسات هستهای و برخی تأسیسات شیمیایی ما انجام شد. منظورم صنایع شیمیاییای است که در امور صلحآمیز و استفادههای صنعتی فعالیت داشتند. تأسیسات هستهای ما نیز برای استفادههای صلحآمیز بود. حمله به این تأسیسات، خطر اشاعه مواد شیمیایی و مواد رادیواکتیو را ایجاد میکند و تهدیدی برای جان انسانها و محیطزیست است؛ تهدیدی که ممکن است فقط به مرزهای ایران محدود نباشد و با انتشار این مواد، دامنه آن گسترش یابد.
عراقچی ادامه داد: این موضوعات را در صحبتهای خود مطرح کردم و در گفتوگو با مدیرکل نیز بهطور دقیق به آنها اشاره کردم. ایشان هم توضیحاتی درباره آخرین اقدامات انجامشده در این زمینه ارائه دادند. آقای حسینپور، نماینده محترم سردشت در مجلس شورای اسلامی، در این سفر ما را همراهی کردند. ایشان به هر حال نماینده قربانیان این ماجرا هستند و حضورشان بسیار مؤثر، تأثیرگذار و مفید بود.