En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
جواد یساری کشتی‌گیر خوبی بود!
تعداد بازدید : 19
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۴۲۴۴۶
کد خبر:۱۳۴۲۴۴۶
367 بازدید
سوت

برد تاریخی فوتسال زنان ایران در جام جهانی

دیدار تیم‌های ملی فوتسال بانوان ایران و پاناما از ساعت 13:30 امروز چهارشنبه در رقابت‌های جام جهانی 2025 به میزبانی فیلیپین برگزار شد که با پیروزی 6 بر 2 شاگردان شهرزاد مظفر در نیمه نخست همراه بود. الهام عناف جه، نسیمه غلامی و فرشته کریمی (دوگل) فاطمه رحمتی و فرشته خسروی، برای ایران و کنیا ویارئال و ماریو پرز نیز برای پاناما گلزنی کردند. تیم ملی ایران در گروه D با تیم‌های برزیل، ایتالیا و پاناما همگروه است که اولین بازی را مقابل برزیل متحمل شکست شده بود اما حالا با پیروزی مقابل پاناما آماده تقابل با ایتالیا می‌شود. شاگردان شهرزاد مظفر برای صعود قطعی به دور حذفی جام جهانی 2025 نیاز به پیروزی مقابل ایتالیا حریف سرسخت دیگر خود هستند. دیدار دو تیم ساعت 12:30 شنبه هشت آذرماه برگزار می‌شود.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
سوت تیم ملی فوتسال زنان ایران پاناما ویدیو جام جهانی فوتسال
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
نظرسنجی
آیا از سهمیه بندی جدید بنزین رضایت دارید؟