برد تاریخی فوتسال زنان ایران در جام جهانی

دیدار تیم‌های ملی فوتسال بانوان ایران و پاناما از ساعت 13:30 امروز چهارشنبه در رقابت‌های جام جهانی 2025 به میزبانی فیلیپین برگزار شد که با پیروزی 6 بر 2 شاگردان شهرزاد مظفر در نیمه نخست همراه بود. الهام عناف جه، نسیمه غلامی و فرشته کریمی (دوگل) فاطمه رحمتی و فرشته خسروی، برای ایران و کنیا ویارئال و ماریو پرز نیز برای پاناما گلزنی کردند. تیم ملی ایران در گروه D با تیم‌های برزیل، ایتالیا و پاناما همگروه است که اولین بازی را مقابل برزیل متحمل شکست شده بود اما حالا با پیروزی مقابل پاناما آماده تقابل با ایتالیا می‌شود. شاگردان شهرزاد مظفر برای صعود قطعی به دور حذفی جام جهانی 2025 نیاز به پیروزی مقابل ایتالیا حریف سرسخت دیگر خود هستند. دیدار دو تیم ساعت 12:30 شنبه هشت آذرماه برگزار می‌شود.