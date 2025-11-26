میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

بازگشت لوفت‌هانزا به آسمان ایران

پرواز‌های لوفت‌هانزا به مقاصد ایران از ۱۶ ژانویه ۲۰۲۶ (۲۶ دی ماه) برقرار می‌شود.
کد خبر: ۱۳۴۲۴۳۶
| |
2 بازدید
بازگشت لوفت‌هانزا به آسمان ایران

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، انجام فرآیند هماهنگی‌ها و بررسی شرایط ایمنی و امنیتی پرواز‌های لوفت‌هانزا به ایران چندی پیش با حضور مدیر منطقه‌ای لوفت‌هانزا در ایران، مدیر ارشد امنیت هوانوردی و مدیریت ریسک این شرکت، و مدیر نمایندگی Austrian Airlines آغاز شد.

اعضای این تیم طی چند روز با حضور در سازمان هواپیمایی کشوری، فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) و مراکز عملیاتی، از بخش‌های مرتبط، سامانه‌ها و فرآیند‌های مدیریتی و عملیاتی ایران بازدید کرده و جلسات تخصصی به منظور بررسی شرایط و روند برقراری پرواز‌ها با حضور مدیران و کارشناسان مرتبط در سازمان هواپیمایی کشوری برگزار گردید.

بر همین اساس، این شرکت تصمیم نهایی خود را برای ازسرگیری عملیات پروازی اتخاذ کرده است و مطابق هماهنگی‌های انجام‌شده، پرواز‌های لوفت‌هانزا از مبدا فرانکفورت به ایران از ۱۶ ژانویه ۲۰۲۶ مجدداً آغاز خواهد شد.

براساس اعلام سازمان هواپیمایی با توجه به تقاضای سفر‌های بین المللی و مناسبات گسترده ایران با سایر کشورها، بازار حمل و نقل هوایی ایران دارای جذابیت‌های اقتصادی برای شرکت‌های هواپیمایی بین‌المللی است. ازسرگیری پرواز‌های لوفت‌هانزا به ایران، علاوه بر تقویت مناسبات حمل‌ونقلی میان دو کشور، می‌تواند مسیر ورود سایر شرکت‌های هواپیمایی اروپایی به ایران را هموار کرده و فرصت تازه‌ای برای گسترش پرواز‌های ایران به مقاصد اروپایی و جهانی فراهم کند.

همچنین تقویت تعاملات و هماهنگی‌های بین‌المللی با کشور‌های همسایه، توسعه پرواز‌های منطقه‌ای و برقراری مسیر‌های جدید در دستور کار شرکت‌های هواپیمایی قرار گرفته است.

بر اساس بررسی‌ها و نظارت انجام‌شده توسط سازمان هواپیمایی کشوری، مشکلات عملیاتی و فنی پرواز‌های کوالالامپور توسط شرکت‌های ایرانی رفع شده و از ابتدای هفته جاری، شرکت ایران‌ایرتور پرواز‌های خود به مالزی را آغاز خواهد کرد.

در حوزه پرواز‌های منطقه‌ای، توسعه پرواز‌های ایران و تاجیکستان طی ماه‌های اخیر یکی از مسیر‌های مهم بوده است. در همین راستا، شرکت هواپیمایی کیش‌ایر از ماه گذشته پرواز‌های خود میان دو کشور را برقرار کرده و برنامه‌ریزی برای اضافه شدن مقاصد جدید مانند شیراز، کیش و چند شهر دیگر در دست انجام است. افزایش تقاضای سفر گردشگران تاجیکستان به ایران از عوامل گسترش این مسیر اعلام شده است.

همچنین سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد که برای توسعه پرواز‌های ایران با کشور‌های آسیای میانه از جمله ازبکستان و قرقیزستان، مذاکرات و هماهنگی‌ها ادامه دارد و شرکت‌های ایرانی و خارجی برنامه‌های جدیدی را پیشنهاد داده‌اند.

با توجه به افزایش تقاضا برای سفر به شهر‌های شمالی ایران از کشور‌های عراق، امارات، عمان، بحرین و برخی کشور‌های عربی، زیرساخت‌های لازم برای برقراری پرواز‌های VIP (جت شخصی) و پرواز‌های غیر برنامه‌ای در این منطقه نیز در حال آماده‌سازی است.

در پایان سازمان هواپیمایی کشوری تأکید کرد که مذاکرات برای توسعه پرواز تهران–پاریس نیز همچون گذشته ادامه دارد و نتیجه نهایی منوط به جمع‌بندی مذاکرات و تکمیل روند‌های بین‌المللی خواهد بود.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
لوفت‌هانزا پرواز هوانوردی سازمان هواپیمایی کشور ایران
از ایران تا عربستان؛ نگاهی به توسعه، فرهنگ و تاریخ/ ساختن جنگل در ریاض، سوختن جنگل در الیت
آبروی تأمین اجتماعی به حراج گذاشته شد/ ​سلامت بازنشستگان، قربانی بی‌مسئولیتی سالاری!
عکس: هدیه خاص صداوسیما به بازدیدکنندگان ساختمان شیشه ای!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
عراقچی:دولت‌ها باید مقامات اسرائیل را محاکمه کنند
دعوت مادورو به بسیج ملی علیه آمریکا
الجزیره؛ نبرد ایران و اسرائیل نزدیک است
تصاویر مسیر دور زدن ایران که ترکیه فعال کرد
پرواز دوباره 80 هواپیمای لوفت‌هانزا از ماه ژوئن
شوخی با بلک فرایدی در ایران!
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا از سهمیه بندی جدید بنزین رضایت دارید؟
الی گشت
ویدیوی جنجالی آرمین سهرابیان با مشروب و هایده!
توییت عربی لاریجانی در پی ترور فرمانده حزب الله لبنان
به‌زودی نخستین استاندار زن کشور معرفی می‌شود
افزایش قیمت بنزین تصویب شد/ تصمیم مهم دولت برای مالکان «خودرو‌های خارجی وارداتی» و «نوشماره داخلی» / هر ۹۰ روز یک نرخ جدید در جایگاه؟
فیلم سینمایی «سحر امامی» ساخته می‌شود
دیجی کالا به نام بلک فرایدی، قیمت کالاها را افزایش داد
عراقچی گفت من را مظلوم گیر آورده اید؟! /طرفدار مذاکره بدون پیش‌شرط با آمریکا هستم/ ناچار هستیم از دولت پزشکیان حمایت کنیم
کنایه هادی چوپان به معاون پزشکیان
تصاویر ورود خودروهای نظامی روس به ایران
سخنان تند عراقچی علیه اسرائیل و آمریکا در قلب اروپا
بیانیه سپاه در پی شهادت فرمانده ارشد حزب‌الله
رفتار پزشکیان با پیرمرد جانباز زباله گرد را ببینید
ترامپ: شاید اتفاق خوبی در حال رخ دادن باشد
جیمی جامپ پربازدید بازی استقلال خوزستان - فولاد
لحظات ترور نفر دوم حزب الله لبنان از 7 زاویه
افزایش قیمت بنزین تصویب شد/ تصمیم مهم دولت برای مالکان «خودرو‌های خارجی وارداتی» و «نوشماره داخلی» / هر ۹۰ روز یک نرخ جدید در جایگاه؟  (۲۴۵ نظر)
اعتراض شدید مداح اهل بیت به فردوسی پور را ببینید  (۱۲۴ نظر)
ویدیوی جنجالی آرمین سهرابیان با مشروب و هایده!  (۸۶ نظر)
کنسرت پرحاشیه پسر مهران مدیری در تورنتو کانادا  (۸۶ نظر)
نفس برآمد و "کار" از تو برنمی‌آید؛ تهران در بند آلودگی/کودکان قربانیان بی‌گناه  (۸۲ نظر)
فیلم سینمایی «سحر امامی» ساخته می‌شود  (۷۵ نظر)
آتش به جان هیرکانی؛ نبردی نفس‌گیر در ارتفاعات الیت  (۷۴ نظر)
جمع آوری فرش‌های مالک آینده از حرم حضرت عباس؟  (۶۹ نظر)
هواپیماهای آبپاش ترکیه به جنگل های الیت رسیدند  (۶۹ نظر)
دلیل تعطیل نشدن مدارس تهران مشخص شد  (۶۸ نظر)
یک روحانی: مردم تهران! تکلیف‌تان را معلوم کنید؛ طرفدار که هستید؟! / لباس خواب‌تان را در خیابان نپوشید  (۶۵ نظر)
ویدیوی خبرساز مجری وهابی خطاب به فردوسی پور  (۶۲ نظر)
از ایران تا عربستان؛ نگاهی به توسعه، فرهنگ و تاریخ/ ساختن جنگل در ریاض، سوختن جنگل در الیت  (۵۳ نظر)
به‌زودی نخستین استاندار زن کشور معرفی می‌شود  (۵۰ نظر)
کنایه هادی چوپان به معاون پزشکیان  (۴۸ نظر)
tabnak.ir/005dEC
tabnak.ir/005dEC