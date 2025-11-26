En
نبض خبر

دستمزد نیکی کریمی برای فیلم عروس چقدر بود؟

بهروز افخمی، کارگردان فیلم گفت: «به مدیرتولید فیلم گفتم 120 هزارتومن برای ابوالفصل پورعرب قرارداد بنویس، صد هزارتومن برای نیکی کریمی. آن موقع جمشید آریا ششصد هزارتومن برای هر فیلم، دستمزد می‌گرفت. می‌توانستیم به پورعرب و نیکی کریمی دستمزد ندهیم، چون آن موقع هم معمول بود که بازیگران ناشناس، حتی خودشان پول هم بدهند و بیایند در فیلمی بازی کنند. مدیرتولید، خودسرانه چانه زده بود و به نیکی کریمی گفته بود شصت هزارتومن. او هم امضا نکرده و رفته بود. بعد از مدتی نیکی زنگ زد که یادی از ما نمی‌کنید. گفتم خانم کریمی! پدر شما خانه است؟ من می‌خواهم برای قرارداد، با او حرف بزنم.» روایت افخمی را می‌بینید و می‌شنوید.
برچسب‌ها:
نبض خبر نیکی کریمی ویدیو عروس
