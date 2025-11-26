روز دار زدن حسن روحانی روز جشن مردم است!

کامران غضنفری، نماینده سوپرانقلابی مجلس گفت: «روزی که به حکم دستگاه قضایی، حلقه طناب دار به دور گردن حسن روحانی قرار بگیرد، ملت ایران آن روز را جشن خواهند گرفت، چرا وقتی یک طلبه یک خطا کوچک میکند، دادگاه ویژه روحانیت اونرا بازخواست و محاکمه میکند اما خبری از محاکمه فردی که خسارات بسیار بزرگی به کشور زده نیست؟ برخی اتهامات حسن روحانی درحد فساد فی‌الارض است و چنانچه به تمام اتهامات او رسیدگی شود احتمالا به چندبار اعدام محکوم خواهد شد؛ مجلس 8 پرونده علیه روحانی را به قوه‌قضائیه داده است.»