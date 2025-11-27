سکه طرح جدید با عبور از ۱۱۸ میلیون تومان، عملاً بازار را در وضعیت قرمز قرار داد؛ در حالی که کارشناسان صراحتاً از تأثیر مستقیم اخبار داخلی نظیر مالیاتهای جدید و افزایش قیمت سوخت در کنار صعود جنونآمیز اونس جهانی سخن میگویند، اما این گرانی دیگر یک روند نیست؛ بلکه یک بحران است که سرمایههای مردم را به سمت کالایی میبرد که هر روز حباب آن بزرگتر میشود.
عبادالله محمدولی دبیر هیات مدیره اتحادیه طلا و جواهر تهران درمورد قیمت سکه و طلا در بازار امروز به تابناک گفت: قیمت طلای ۱۸ عیار هر گرم ۱۱ میلیون و ۴۳۰ هزار تومان، قیمت سکه تمامبهار آزادی طرح قدیم ۱۱۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و قیمت سکه تمامبهار آزادی طرح جدید نیز ۱۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است همچنین قیمت نیمسکه بهار آزادی ۶۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، ربعسکه بهار آزادی ۳۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و سکه یکگرمی ۱۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تعیین شده است و به فروش میرسد.
محمدولی گفت: هر مثقال طلا در بازار داخلی، ۴۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان ارزشگذاری شده است؛ ضمن اینکه قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۴۱۶۴ دلار است که نسبت به هفته گذشته افزایش قابل توجهی داشته است.
این کارشناس طلا و سکه درخصوص اینکه قیمتها نسبت به هفته گذشته چقدرگران شده است به تابناک گفت: طلای ۱۸ عیار دوم آذر ۱۱ میلیون و ۴۰ هزارتومان بود؛ درحالیکه قیمت آن اکنون به ۱۱ میلیون و ۴۳۰ هزارتومان میرسد که بی تاثیراز خبرهای داخلی مانند اخبار مالیات از دستگاههای کارتخوان و همچنین افزایش قیمت بنزین بود البته افزایش غیرمنتظره اونس جهانی هم تاثیر مستقیمی در گرانی قیمت طلا در بازار داخلی داشت.
چرا ربعسکه از سکه کامل پیشی گرفت؟
عبادالله محمدولی تاکید کرد: ۲۹ آبان قیمت اونس جهانی ۴ هزار و ۶۰ سنت بود درحالیکه امروز قیمت اونس جهانی به ۴ هزار و ۱۵۳ سنت رسیده است که به طور مستقیم برقیمتهای داخلی تاثیرگذاشت که همین مساله خریداران را در بازار طلا و سکه زیاد کرد و هرزمان که قیمت طلا گران میشود قیمتها به تبع آن بالا میرود.
عضو اتحادیه طلا و جواهر تهران میزان افزایش قیمت را در انواع سکه توضیح داد و گفت: ربع سکه، نیم سکه و سکههای گرمی بیشتر از سکه طرح جدید و سکه امامی در شیب صعودی قیمتها قرار گرفتند؛ چراکه همواره سکههای خرد و گرمی بیشتر هدف سرمایه گذاری مردم است برای مثال ربع سکه در اوایل آذرماه ۳۴ میلیون و ۹۷۰ هزارتومان بود درحالیکه امروز ۳۵ میلیون و ۳۰۰ هزارتومان قیمت گذاری شده است.
۴۰۰ هزار تومان افزایش برای سکه گرمی در یک هفته !
او افزود: قیمت سکه گرمی هفته گذشته ۱۶ میلیون و ۷۳۰ هزارتومان بود درحالیکه امروز ۴۰۰ هزارتومان گرانتر شده است و به ۱۷ میلیون و ۲۰۰ هزارتومان رسیده است.
دبیر هیات مدیره اتحادیه طلا و جواهر تهران تاکید کرد: به نظرمی رسد درگیریهای خیابانی در اردن و آشوبهای اخیر باعث میشود تا سرمایهها احساس ناامنی کرده و به سمت نوسان و گرانی حرکت کنند همچنین مدت هاست که اکثرکشورهای دنیا و درصدر همه چین به دلیل ناامنیهای سیاسی بین المللی به سمت خرید طلا و ذخیره کردن این فلز گرانبها روی آوردهاند به طوری که چین بالای ۵۰۰۰ تن طلا تاکنون ذخیره سازی کرده است که این مساله بر افزایش تقاضا و بالا رفتن قیمت آن تاثیرگذار است.