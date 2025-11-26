مهاجمی که از دست پرسپولیس پرید

به گزارش تابناک به نقل از خبرورزشی، وینسنت ابوبکر که در آستانۀ حضور در لیگ ایران و پیوستن به پرسپولیس قرار داشت، اما در نهایت مورد تأیید وحید هاشمیان قرار نگرفت، حالا در تیم جدیدش نفتچکی آذربایجان شروعی فوقالعاده داشته و کیفیت واقعی خود را بهخوبی نشان داده است. مهاجم کامرونی در ۴ بازی اولش موفق شده ۴ گل بزند و ۱ پاسگل بدهد؛ آماری که برای هر مهاجمی چشمگیر است و نشان میدهد او هنوز در سطح بالایی قرار دارد.
ابوبکر با تجربه فراوان، قدرت بدنی بالا و شم گلزنی دقیقش خیلی سریع تبدیل به مهرۀ مهم تیمش شده و تأثیرگذاری زیادی در نتایج اخیر داشته است. همین درخشش باعث شده بسیاری از هواداران و کارشناسان از تصمیم هاشمیان تعجب کنند؛ بهخصوص اینکه پرسپولیس در خط حمله با مشکل کمبود مهاجم آماده روبهروست و حضور یک گلزن تمامعیار مانند ابوبکر میتوانست برای این تیم بسیار مفید باشد.